Рейтинг@Mail.ru
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.01.2026 (обновлено: 08:04 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068902070.html
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды - РИА Новости, 20.01.2026
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды
В прошедшие выходные в плотном потоке новостей тонким пунктиром проскочило сообщение, что Китай начиная с 1 января полностью прекратил импорт электроэнергии из... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:00:00+03:00
2026-01-20T08:04:00+03:00
китай
россия
германия
sgcc
русгидро
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068892754_0:21:1536:885_1920x0_80_0_0_7e03cf3c6a656cd42ce97ee5e4ed302d.jpg
https://ria.ru/20260117/neft-2068417418.html
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068530248.html
https://ria.ru/20260117/zapad-2068417051.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2067907726.html
https://ria.ru/20260113/neft-2067475420.html
китай
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068892754_105:0:1470:1024_1920x0_80_0_0_08ce144d74307abe2aafcf8221e5c92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, германия, sgcc, русгидро, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аналитика
Китай, Россия, Германия, SGCC, РусГидро, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Аналитика

Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В прошедшие выходные в плотном потоке новостей тонким пунктиром проскочило сообщение, что Китай начиная с 1 января полностью прекратил импорт электроэнергии из России. Событие узкопрофильное и вполне могло бы затеряться на общем фоне, но его подхватили всевозможные авторы и издания, к числу добродетелей которых совершенно точно не относится любовь к России. Новость стали всячески комкать, искажать и перевирать, вкладывая совершенно посторонние смыслы, направленные на разжигание внутреннего недовольства. Всеми возможными способами подчеркивалось, что китайская сторона прекратила закупки, поскольку цены на электроэнергию внутри Китая упали ниже экспортной стоимости, непременно добавляя, что Россия-де продает энергию практически даром и многократно дешевле, чем для своих же внутренних потребителей.
Реальность имеет с этими антироссийскими вбросами мало общего и в некоторой степени соответствует старой поговорке, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Нефтяная "мясорубка" Трампа поставлена на паузу
17 января, 08:00
Контракт на поставку электроэнергии из России в Китай, о котором идет речь, был заключен в 2017 году. С российской стороны его подписал наш экспортный монополист — компания "Интер РАО", со стороны покупателя — Государственная электросетевая корпорация (State Grid Corporation of China). SGCC — это самая большая в мире организация, оказывающая определенную часть коммунальных услуг, а именно обеспечение электроэнергией бытовых и промышленных потребителей. Государственная корпорация проектирует, строит и эксплуатирует крупнейшее в мире электрохозяйство, покрывающее почти девяносто процентов территории страны и обеспечивающее нужды порядка одного миллиарда двухсот миллионов человек. Ей предоставлено монопольное право на импорт, транспортировку и распределение энергии внутри Китая.
Контракт на импорт из России подписывался сроком до 2037 года, по его условиям SGCC должна была совокупно выкупить до 100 миллиардов киловатт-часов, то есть в среднем по четыре миллиарда в год. Динамика закупок сохранялась шесть лет, Китайская Народная Республика в лице SGCC была крупнейшим покупателем нашего электричества. Однако к 2023 году ситуация стала меняться, а в 2024-м объем закупок рухнул сразу на 70% — до 900 миллионов киловатт-часов в год. Китай в списке крупнейших покупателей опустился на третью строчку, уступив пальму первенства Казахстану, на долю которого сегодня приходится около 60% трансграничных перетоков, второй по размеру рынок поставок — Монголия.
Здесь мы переходим на поле цифр и трендов, без которых нельзя понять очень важные аспекты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Жалкие беспринципные твари: почему европейцы побежали за защитой к России
18 января, 08:00
Резко просевший экспорт в Китай попутно утопил общие значения: в абсолютных цифрах по итогам 2024 года экспорт сократился на семнадцать процентов, но с важной оговоркой — при этом выручка "Интер РАО" за указанный период выросла на четверть. Никакой магии здесь нет. Электроэнергия подорожала как в отдельно взятой России, так и на континенте в целом. У нас, конечно, не так критично, как в Германии или Великобритании, но это общий тренд.
В нашей стране удорожание вызвано рядом причин, которые открыто озвучивались на итоговом совещании Министерства энергетики и на полях Российской энергетической недели, что в середине октября проходила в Москве. В России растет внутреннее потребление, когда все свободные мощности направляются в реальный сектор — как для обеспечения нужд СВО, так и для сохранения темпов роста национальной экономики. Именно электроэнергия является базисом реального производства, во многом определяя стоимость продукции. Все сомневающиеся могут вспомнить ошеломительные "успехи" экономики Германии после отказа от российского газа, основного ресурса производства электричества. Федеральный канцлер Мерц на днях ужасно сокрушался, что Берлин ввязался в авантюру с зеленым переходом, отказавшись от атомной энергетики, в результате чего получил самую дорогостоящую и самую разрушительную экономическую реформу в истории.
Наше электричество действительно подорожало, но по совершенно объективным причинам, связанным с защитой национальных интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Время платить по счетам: Россия и Запад возвращаются в 2021-й
17 января, 08:00
Еще одно небольшое уточнение.
Разгоняются цифры, что якобы "Интер РАО" чуть ли не бесплатно отправляет электричество в Китай. При этом то ли по незнанию, то ли умышленно в одну кучу валят оптовые отпускные цены непосредственно от производителя и конечные розничные цены, когда потребитель оплачивает все накладные расходы и обеспечивает прибыль поставщика. Применительно к контракту между "Интер РАО" и SGCC формула ценообразования является коммерческой тайной, поэтому любые вброшенные цифры нужно рассматривать скептически. Конечные потребительские цены на электричество в КНР достаточно сильно разнятся в зависимости от региона и объема потребления, средневзвешенная цена составляет восемь-девять центов за киловатт-час, то есть в районе семи рублей.
Внутренняя конъюнктура меняется не только в России, встречные процессы идут и у нашего соседа. Пекин ураганными темпами вводит новые генерирующие мощности с целью снизить любую внешнюю зависимость. По итогам 2024 года, согласно отчету китайского Министерства энергетики, в строй было введено 360 гигаватт только солнечных и ветровых электростанций. Это больше, чем США и Европа вместе построили за время своего существования. Одновременно с этим в сеть включились угольные электростанции совокупной мощностью 3,3 гигаватта, но тут не нужно обманываться скромностью цифр. В Китае с 2015 года ведется строительство сотен новейших угольных ТЭС и ТЭЦ общей мощностью еще 95 гигаватт, из которых 66 гигаватт были одобрены только за 2024 год. Рано или поздно их достроят и во внутреннюю сеть хлынут дополнительные миллиарды уже китайских киловатт-часов.
Потому, если кто-то радуется тому факту, что Китай с сентября прошлого года почти до нуля сократил импорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов, нужно помнить, что аналогичные процессы идут и в отношении других стран. Ничего личного — сугубо государственные интересы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
Ну и напоследок нужно упомянуть, что поставки в Китай во многом обеспечивались за счет мощностей "РусГидро", чья электроэнергия традиционно дешевле прочих российских аналогов. При этом, согласно последним выступлениям полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в регионе наблюдается все возрастающий дефицит энергии, который к 2030 году, по оценкам Минэнерго, может достигнуть трех гигаватт, а рост спроса вдвое опережает ввод новых мощностей. Нехватка ощущается прямо сейчас, причем настолько, что из-за нее приходится притормаживать некоторые макроэкономические проекты.
В целом по итогам прекращения поставок можно поздравить обе стороны. Китай — с достаточным количеством собственного дешевого электричества, а Россию — с внезапно освободившимися 900 миллионами киловатт-часов. Дальневосточники будут им чрезвычайно рады.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Нефтяное лобби толкает Трампа к пропасти
13 января, 08:00
 
КитайРоссияГерманияSGCCРусГидроМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Аналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала