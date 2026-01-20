В прошедшие выходные в плотном потоке новостей тонким пунктиром проскочило сообщение, что Китай начиная с 1 января полностью прекратил импорт электроэнергии из России . Событие узкопрофильное и вполне могло бы затеряться на общем фоне, но его подхватили всевозможные авторы и издания, к числу добродетелей которых совершенно точно не относится любовь к России. Новость стали всячески комкать, искажать и перевирать, вкладывая совершенно посторонние смыслы, направленные на разжигание внутреннего недовольства. Всеми возможными способами подчеркивалось, что китайская сторона прекратила закупки, поскольку цены на электроэнергию внутри Китая упали ниже экспортной стоимости, непременно добавляя, что Россия-де продает энергию практически даром и многократно дешевле, чем для своих же внутренних потребителей.

Реальность имеет с этими антироссийскими вбросами мало общего и в некоторой степени соответствует старой поговорке, что не было бы счастья, да несчастье помогло.

Контракт на поставку электроэнергии из России в Китай, о котором идет речь, был заключен в 2017 году. С российской стороны его подписал наш экспортный монополист — компания "Интер РАО", со стороны покупателя — Государственная электросетевая корпорация (State Grid Corporation of China). SGCC — это самая большая в мире организация, оказывающая определенную часть коммунальных услуг, а именно обеспечение электроэнергией бытовых и промышленных потребителей. Государственная корпорация проектирует, строит и эксплуатирует крупнейшее в мире электрохозяйство, покрывающее почти девяносто процентов территории страны и обеспечивающее нужды порядка одного миллиарда двухсот миллионов человек. Ей предоставлено монопольное право на импорт, транспортировку и распределение энергии внутри Китая.

Контракт на импорт из России подписывался сроком до 2037 года, по его условиям SGCC должна была совокупно выкупить до 100 миллиардов киловатт-часов, то есть в среднем по четыре миллиарда в год. Динамика закупок сохранялась шесть лет, Китайская Народная Республика в лице SGCC была крупнейшим покупателем нашего электричества. Однако к 2023 году ситуация стала меняться, а в 2024-м объем закупок рухнул сразу на 70% — до 900 миллионов киловатт-часов в год. Китай в списке крупнейших покупателей опустился на третью строчку, уступив пальму первенства Казахстану , на долю которого сегодня приходится около 60% трансграничных перетоков, второй по размеру рынок поставок — Монголия

Здесь мы переходим на поле цифр и трендов, без которых нельзя понять очень важные аспекты.

Резко просевший экспорт в Китай попутно утопил общие значения: в абсолютных цифрах по итогам 2024 года экспорт сократился на семнадцать процентов, но с важной оговоркой — при этом выручка "Интер РАО" за указанный период выросла на четверть. Никакой магии здесь нет. Электроэнергия подорожала как в отдельно взятой России, так и на континенте в целом. У нас, конечно, не так критично, как в Германии или Великобритании , но это общий тренд.

В нашей стране удорожание вызвано рядом причин, которые открыто озвучивались на итоговом совещании Министерства энергетики и на полях Российской энергетической недели, что в середине октября проходила в Москве . В России растет внутреннее потребление, когда все свободные мощности направляются в реальный сектор — как для обеспечения нужд СВО, так и для сохранения темпов роста национальной экономики. Именно электроэнергия является базисом реального производства, во многом определяя стоимость продукции. Все сомневающиеся могут вспомнить ошеломительные "успехи" экономики Германии после отказа от российского газа, основного ресурса производства электричества. Федеральный канцлер Мерц на днях ужасно сокрушался, что Берлин ввязался в авантюру с зеленым переходом, отказавшись от атомной энергетики, в результате чего получил самую дорогостоящую и самую разрушительную экономическую реформу в истории.

Наше электричество действительно подорожало, но по совершенно объективным причинам, связанным с защитой национальных интересов.

Еще одно небольшое уточнение.

Разгоняются цифры, что якобы "Интер РАО" чуть ли не бесплатно отправляет электричество в Китай. При этом то ли по незнанию, то ли умышленно в одну кучу валят оптовые отпускные цены непосредственно от производителя и конечные розничные цены, когда потребитель оплачивает все накладные расходы и обеспечивает прибыль поставщика. Применительно к контракту между "Интер РАО" и SGCC формула ценообразования является коммерческой тайной, поэтому любые вброшенные цифры нужно рассматривать скептически. Конечные потребительские цены на электричество в КНР достаточно сильно разнятся в зависимости от региона и объема потребления, средневзвешенная цена составляет восемь-девять центов за киловатт-час, то есть в районе семи рублей.

Внутренняя конъюнктура меняется не только в России, встречные процессы идут и у нашего соседа. Пекин ураганными темпами вводит новые генерирующие мощности с целью снизить любую внешнюю зависимость. По итогам 2024 года, согласно отчету китайского Министерства энергетики, в строй было введено 360 гигаватт только солнечных и ветровых электростанций. Это больше, чем США Европа вместе построили за время своего существования. Одновременно с этим в сеть включились угольные электростанции совокупной мощностью 3,3 гигаватта, но тут не нужно обманываться скромностью цифр. В Китае с 2015 года ведется строительство сотен новейших угольных ТЭС и ТЭЦ общей мощностью еще 95 гигаватт, из которых 66 гигаватт были одобрены только за 2024 год. Рано или поздно их достроят и во внутреннюю сеть хлынут дополнительные миллиарды уже китайских киловатт-часов.

Потому, если кто-то радуется тому факту, что Китай с сентября прошлого года почти до нуля сократил импорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов, нужно помнить, что аналогичные процессы идут и в отношении других стран. Ничего личного — сугубо государственные интересы.

Ну и напоследок нужно упомянуть, что поставки в Китай во многом обеспечивались за счет мощностей " РусГидро ", чья электроэнергия традиционно дешевле прочих российских аналогов. При этом, согласно последним выступлениям полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в регионе наблюдается все возрастающий дефицит энергии, который к 2030 году, по оценкам Минэнерго , может достигнуть трех гигаватт, а рост спроса вдвое опережает ввод новых мощностей. Нехватка ощущается прямо сейчас, причем настолько, что из-за нее приходится притормаживать некоторые макроэкономические проекты.