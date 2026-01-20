Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко и его сообщника Игоря Шальнова к 7 и 6,5 годам лишения свободы соответственно, они признаны виновными в мошенничестве на 250 миллионов рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа, сообщает Главная военная прокуратура России.

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергея Милейко и директора ООО "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Милейко назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 880 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Милейко лишили воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как уточнили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде, Милейко освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Директор ООО "СпецШвейСнаб" Шальнов получил 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

В суде установлено, что с ноября 2017 года по сентябрь 2019 года Милейко и Шальнов, действуя организованной группой, похитили свыше 250 миллионов рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа вещевого имущества для нужд Росгвардии

"При обосновании цен контрактов Шальнов включил в себестоимость продукции, не связанные с производством вещевого имущества затраты, а Милейко обеспечил заключение ряда госконтрактов по завышенной стоимости. Похищенные денежные средства после обналичивания через подконтрольные Шальнову фирмы, а также зависимых от него физических лиц были распределены между соучастниками", - добавили в прокуратуре.

Ранее Милейко был осужден за мошенничество к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 580 тысяч рублей, лишением на 2,5 года права занимать определенные должности.

Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации экс-начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области превысил 9 миллионов рублей.