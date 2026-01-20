Рейтинг@Mail.ru
Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет - РИА Новости, 20.01.2026
17:17 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rosgvardiya-2069098196.html
Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет
Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет - РИА Новости, 20.01.2026
Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет
Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко и его сообщника Игоря Шальнова к 7 и 6,5 годам лишения... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:17:00+03:00
2026-01-20T17:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580938780_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07784e323c9bd24efcf729501bc7248f.jpg
https://ria.ru/20260120/sizo-2069038876.html
https://ria.ru/20260117/primortsy-2068464646.html
https://ria.ru/20260120/vzyskanie-2069070856.html
Экс-замдиректора Росгвардии получил семь лет, но в колонию уже не поедет

Милейко после приговора освободили в зале суда в связи с отбытием наказания

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Сергей Милейко. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко и его сообщника Игоря Шальнова к 7 и 6,5 годам лишения свободы соответственно, они признаны виновными в мошенничестве на 250 миллионов рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа, сообщает Главная военная прокуратура России.
"Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергея Милейко и директора ООО "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Милейко назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 880 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
Вчера, 14:21
Отмечается, что также Милейко лишили воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Как уточнили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде, Милейко освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.
Директор ООО "СпецШвейСнаб" Шальнов получил 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
В суде установлено, что с ноября 2017 года по сентябрь 2019 года Милейко и Шальнов, действуя организованной группой, похитили свыше 250 миллионов рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа вещевого имущества для нужд Росгвардии.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей
17 января, 08:22
"При обосновании цен контрактов Шальнов включил в себестоимость продукции, не связанные с производством вещевого имущества затраты, а Милейко обеспечил заключение ряда госконтрактов по завышенной стоимости. Похищенные денежные средства после обналичивания через подконтрольные Шальнову фирмы, а также зависимых от него физических лиц были распределены между соучастниками", - добавили в прокуратуре.
Ранее Милейко был осужден за мошенничество к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 580 тысяч рублей, лишением на 2,5 года права занимать определенные должности.
Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации экс-начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области превысил 9 миллионов рублей.
Милейко был задержан в декабре 2020 года. В Росгвардии отмечали, что он был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Сергей МилейкоМосковский гарнизонный военный судФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Главная военная прокуратура
 
 
