Фон дер Ляйен раскритиковала заявление Трампа о пошлинах против стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "ошибкой" заявление президента США Дональда Трампа о пошлинах против стран ЕС и подчеркнула, что суверенитет и целостность Дании и Гренландии "не обсуждаются"
"Безопасность в Арктике может быть достигнута только вместе. Именно поэтому предлагаемые дополнительные пошлины США являются ошибкой, особенно между давними союзниками. ЕС и США договорились о торговой сделке в июле прошлого года. А в политике, как и в бизнесе, - сделка есть сделка", - сказала она на ВЭФ в Давосе.
По ее словам, "когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить". "Мы считаем народ Соединенных Штатов не просто нашими союзниками, но и нашими друзьями. И погружение нас в опасную нисходящую спираль только поможет нашим противникам, которых мы оба так стремимся не допустить в наш стратегический ландшафт. Поэтому наш ответ будет непоколебимым, единым и соразмерным. Мы полностью солидарны с народами Дании и Гренландии. Суверенитет и целостность их территории не подлежат обсуждению", - сказала она.