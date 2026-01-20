Фон дер Ляйен раскритиковала заявление Трампа о пошлинах против стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "ошибкой" заявление президента США Дональда Трампа о пошлинах против стран ЕС и подчеркнула, что суверенитет и целостность Дании и Гренландии "не обсуждаются"