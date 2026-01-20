Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур

БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход парламентов стран ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив поддержку аграриям, протестующим в Стамбуле.

Два крупных блока создают зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.