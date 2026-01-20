Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур

БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход парламентов стран ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив поддержку аграриям, протестующим в Стамбуле.
"Фермеры возмущены не только потому, что соглашение приняли против них, но и потому что их держат за дураков и хотят обмануть... По правилам, международное торговое соглашение должно быть одобрено национальными парламентами. Очевидно, что, пока в Венгрии национальное правительство, мы никогда не одобрим соглашение с Меркосур. Госпожа фон дер Лейен и ее комиссия обманули парламенты, создав вспомогательное правило, утверждающее, что, конечно, национальные парламенты примут решение, но тем временем подписанное соглашение может временно применяться", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Орбан выразил поддержку фермерам, протестующим в Брюсселе, призвал их "держаться" и заявил, что соглашение с Меркосур "невыгодно и вредно" для них.
"Вот почему сейчас в Страсбурге проходят протесты, и вот почему их сторонники требуют отставки фон дер Лейен. И они правы!" - подчеркнул Орбан.
Два крупных блока создают зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
