Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур - РИА Новости, 20.01.2026
20:09 20.01.2026
Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур
Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур
Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход...
Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур

Орбан: фон дер Ляйен держит фермеров за дураков, подписав соглашение с Меркосур

БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход парламентов стран ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив поддержку аграриям, протестующим в Стамбуле.
"Фермеры возмущены не только потому, что соглашение приняли против них, но и потому что их держат за дураков и хотят обмануть... По правилам, международное торговое соглашение должно быть одобрено национальными парламентами. Очевидно, что, пока в Венгрии национальное правительство, мы никогда не одобрим соглашение с Меркосур. Госпожа фон дер Лейен и ее комиссия обманули парламенты, создав вспомогательное правило, утверждающее, что, конечно, национальные парламенты примут решение, но тем временем подписанное соглашение может временно применяться", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Тонны навоза оказались на французских улицах из-за протестов фермеров
Вчера, 09:48
Орбан выразил поддержку фермерам, протестующим в Брюсселе, призвал их "держаться" и заявил, что соглашение с Меркосур "невыгодно и вредно" для них.
"Вот почему сейчас в Страсбурге проходят протесты, и вот почему их сторонники требуют отставки фон дер Лейен. И они правы!" - подчеркнул Орбан.
Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. Договор, который обсуждался более 25 лет, был подписан в Парагвае.
Два крупных блока создают зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Европу охватила паника. Урсула готова подписать "безумный план"
15 января, 08:00
 
В мире, Венгрия, Парагвай, Стамбул, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
 
 
