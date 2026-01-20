https://ria.ru/20260120/opasnost-2069178461.html
На всей территории Воронежской области объявили ракетную опасность
На всей территории Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
На всей территории Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников