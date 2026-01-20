Рейтинг@Mail.ru
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
19:31 20.01.2026
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым представил выдвинутую республикой кандидатуру главы МАГАТЭ...
в мире
аргентина
россия
москва
рафаэль гросси
сергей рябков
оон
магатэ
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым представил выдвинутую республикой кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсекретаря ООН, сообщили в МИД России.
По сообщению на сайте МИД, встреча дипломатов прошла во вторник.
"В ходе состоявшейся беседы посол представил выдвинутую правительством Аргентины кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Рябков и посол Аргентины обсудили аспекты развития российско-аргентинского диалога.
В ноябре Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
29 декабря 2025, 11:07
 
