Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН - РИА Новости, 20.01.2026
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым представил выдвинутую республикой кандидатуру главы МАГАТЭ... РИА Новости, 20.01.2026
Посол Аргентины в России представил кандидатуру Гросси на пост генсека ООН
