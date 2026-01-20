Рейтинг@Mail.ru
11:22 20.01.2026
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с большой вероятностью начнется в России, штамм A(H3N2) никуда не исчез, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости, 20.01.2026
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Онищенко: в России скоро начнется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с большой вероятностью начнется в России, штамм A(H3N2) никуда не исчез, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Вот уже неделю отучились и школьники, и студенты. И, конечно, это была первая рабочая неделя... В среду мы получим данные по уровню заболеваемости на третьей неделе, то есть которую мы прожили. И подъем с большой вероятностью начнется", - сказал академик РАН.
Он добавил, что прогноз роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране после новогодних праздников оправдался. "Поэтому H3N2 никуда не делся", - заключил Онищенко.
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
