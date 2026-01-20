https://ria.ru/20260120/onischenko-2068977723.html
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 20.01.2026
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с большой вероятностью начнется в России, штамм A(H3N2) никуда не исчез, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:22:00+03:00
2026-01-20T11:22:00+03:00
2026-01-20T11:22:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/28/1514682852_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_4a835affb15967e15bb8424293b4697e.jpg
https://ria.ru/20260113/prichina-2067578888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/28/1514682852_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_d9dc0b238c075d3100b5237fde948a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Онищенко: в России скоро начнется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом