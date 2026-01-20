Политолог рассказал, что потеряет Молдавия при разрыве связей с СНГ

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Молдавия потеряет при разрыве связей с СНГ не только рынок Содружества, но также возможность логистического коридора на восток, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"СНГ мы можем рассматривать не только как наш традиционный рынок сбыта, но и как логистический коридор, который идет на восток. Потому что мы видим, что мир не европоцентричен, как было в XIX веке. Сейчас появляется очень много государств, с которыми надо дружить, тот же Китай, Казахстан и так далее, куда могут поставляться молдавские товары", - сказал Кориненко.

Политолог привел в пример вино, которое Молдавия традиционно поставляла в большей степени на восток. "Я сомневаюсь, что итальянские, французские виноделы будут способствовать тому, чтобы наши вина попадали на европейский рынок, который уже очень хорошо поделен, и нас там особо не ждут. Поэтому я считаю, что это очень грубая ошибка, что они зацикливают наши внешнеполитические, торговые связи именно только на одном направлении", - подчеркнул он.

Кориненко отметил, что в Европейский союз Молдавию еще не приняли и недальновидно разрывать связи республики со своими давними партнерами из СНГ. "В обувной магазин не ходят босиком, но, видать, ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) решила это сделать, то есть разорвать наши традиционные связи, чтобы в очередной раз получить похвалу от брюссельских чиновников. Конечно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы знаем, что во внешней политике надо всегда оставлять запасные плацдармы, диверсифицировать как рынки сбыта, так и вообще внешнеполитические отношения. Но у нас происходит просто полное ориентирование на Евросоюз", - пояснил он.

Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.