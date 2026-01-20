Рейтинг@Mail.ru
09:55 20.01.2026
Политолог рассказал, что потеряет Молдавия при разрыве связей с СНГ
в мире
молдавия
китай
казахстан
михай попшой
игорь додон
майя санду
снг
в мире, молдавия, китай, казахстан, михай попшой, игорь додон, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Китай, Казахстан, Михай Попшой, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Молдавия потеряет при разрыве связей с СНГ не только рынок Содружества, но также возможность логистического коридора на восток, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
16 января, 16:34
"СНГ мы можем рассматривать не только как наш традиционный рынок сбыта, но и как логистический коридор, который идет на восток. Потому что мы видим, что мир не европоцентричен, как было в XIX веке. Сейчас появляется очень много государств, с которыми надо дружить, тот же Китай, Казахстан и так далее, куда могут поставляться молдавские товары", - сказал Кориненко.
Политолог привел в пример вино, которое Молдавия традиционно поставляла в большей степени на восток. "Я сомневаюсь, что итальянские, французские виноделы будут способствовать тому, чтобы наши вина попадали на европейский рынок, который уже очень хорошо поделен, и нас там особо не ждут. Поэтому я считаю, что это очень грубая ошибка, что они зацикливают наши внешнеполитические, торговые связи именно только на одном направлении", - подчеркнул он.
Кориненко отметил, что в Европейский союз Молдавию еще не приняли и недальновидно разрывать связи республики со своими давними партнерами из СНГ. "В обувной магазин не ходят босиком, но, видать, ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) решила это сделать, то есть разорвать наши традиционные связи, чтобы в очередной раз получить похвалу от брюссельских чиновников. Конечно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы знаем, что во внешней политике надо всегда оставлять запасные плацдармы, диверсифицировать как рынки сбыта, так и вообще внешнеполитические отношения. Но у нас происходит просто полное ориентирование на Евросоюз", - пояснил он.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
 
