17:56 20.01.2026 (обновлено: 21:48 20.01.2026)
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
экономика, восток, россия, михаил мишустин, брикс, g7, в мире, рубль, правительство рф
Экономика, Восток, Россия, Михаил Мишустин, БРИКС, G7, В мире, Рубль, Правительство РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад Глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", — заявил он во время стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС
Вчера, 16:29
Правительство в этих условиях корректирует инструменты экономической поддержки и стимулирует развитие экономики предложения для достижения национальных целей, определенных президентом Владимиром Путиным.
Вместе с тем доля дружественных стран в российском товарообороте достигла исторического максимума в 86 процентов, особенно растет торговля с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном.
Также продолжается переход торговли на расчеты в национальных валютах: так, за десять месяцев их доля в товарообороте со всеми странами достигла 85 процентов, опередив целевой показатель в 70 процентов. При этом более половины расчетных операций проходит в рублях.
На важность такого перехода не раз указывал Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что использование нацвалют позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Геополитическая история: с чем Россия вошла в 2026 год
5 января, 08:00
 
