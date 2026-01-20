Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство в этих условиях корректирует инструменты экономической поддержки и стимулирует развитие экономики предложения для достижения национальных целей, определенных президентом Владимиром Путиным.
Вместе с тем доля дружественных стран в российском товарообороте достигла исторического максимума в 86 процентов, особенно растет торговля с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном.
Также продолжается переход торговли на расчеты в национальных валютах: так, за десять месяцев их доля в товарообороте со всеми странами достигла 85 процентов, опередив целевой показатель в 70 процентов. При этом более половины расчетных операций проходит в рублях.
На важность такого перехода не раз указывал Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что использование нацвалют позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
