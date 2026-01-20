В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

"Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе.

Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.