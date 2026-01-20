Рейтинг@Mail.ru
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/mintsifry-2069140918.html
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков - РИА Новости, 20.01.2026
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:35:00+03:00
2026-01-20T19:35:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
сергей боярский
совет федерации рф
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277004_0:9:3085:1744_1920x0_80_0_0_9d9f217daf7a55cf25bd860ccfb74352.jpg
https://ria.ru/20260109/sberbank-2066967953.html
https://ria.ru/20251005/dipfeyk-2046468261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277004_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c8bdd6dcb3626a74d636f8af39114d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, сергей боярский, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Сергей Боярский, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков

Шадаев поручил создать группу по противодействию использованию дипфейков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
"Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Сбер" предупредил россиян об угрозе дипфейков
9 января, 09:35
Руководителем рабочей группы назначен замглавы Минцифры Александр Шойтов, а секретарем - врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин. Также в состав вошли директор департамента Минцифры Екатерина Ларина, советник управления президента Марина Родимцева, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представители МИДа, Совета безопасности, генштаба ВС РФ, МВД, Минюста, Следственного комитета, Роскомнадзора, эксперты ФСБ.
Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
5 октября 2025, 09:30
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевСергей БоярскийСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала