Рейтинг@Mail.ru
Минстрой начал мониторинг цен на строительные ресурсы - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 20.01.2026 (обновлено: 16:24 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/minstroj-2069066706.html
Минстрой начал мониторинг цен на строительные ресурсы
Минстрой начал мониторинг цен на строительные ресурсы - РИА Новости, 20.01.2026
Минстрой начал мониторинг цен на строительные ресурсы
Минстрой РФ на фоне приостановки заводов "Цемроса" сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу в России. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:33:00+03:00
2026-01-20T16:24:00+03:00
экономика
россия
ульяновская область
липецкая область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102909/71/1029097196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d5aed04193c1fc4f572ca6f905115ca.jpg
https://ria.ru/20260120/ekonomika-2069054057.html
россия
ульяновская область
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102909/71/1029097196_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1821684d75cd1845c68467b903ffc8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ульяновская область, липецкая область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Ульяновская область, Липецкая область, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минстрой начал мониторинг цен на строительные ресурсы

Минстрой после приостановки заводов "Цемроса" следит за ценами на стройресурсы

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПроизводство цемента на заводе
Производство цемента на заводе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Производство цемента на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Минстрой РФ на фоне приостановки заводов "Цемроса" сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу в России.
«
"Минстроем совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" организован мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства", - сообщили в Минстрое.
Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует.
Минпромторг во вторник заявил, что приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цементной продукции в России.
Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года, в таких городах как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Калининград, Казань и Оренбург рост составляет менее 10%. Рост более 10% зафиксирован во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске", - приводит Минстрой данные мониторинга.
Производство цемента - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Минпромторг: приостановка двух заводов "Цемроса" не вызовет дефицит цемента
Вчера, 14:59
 
ЭкономикаРоссияУльяновская областьЛипецкая областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала