Фон дер Ляйен предложили представлять ЕС в Совете мира, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен предложили "представлять ЕС" в "Совете мира" по Газе, при этом в самом предложении не упоминался необходимый вклад в размере миллиарда долларов, она намерена дать ответ после консультаций с европейскими лидерами, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
В воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на проект устава "Совета мира" сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в совете.
"Чиновник ЕС... заявил, что в приглашении, полученном фон дер Ляйен, не упоминается стоимость участия в размере миллиарда долларов. По словам чиновника, председатель Еврокомиссии оценивает свой ответ, который она даст после консультаций с европейскими лидерами, поскольку ей было предложено "представлять ЕС", - говорится в сообщении издания.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.