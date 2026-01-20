Рейтинг@Mail.ru
09:50 20.01.2026 (обновлено: 09:53 20.01.2026)
Фон дер Ляйен предложили представлять ЕС в Совете мира, пишут СМИ
в мире
европа
евросоюз
politico
европа
2026
в мире, европа, евросоюз, politico
В мире, Европа, Евросоюз, Politico
Фон дер Ляйен предложили представлять ЕС в Совете мира, пишут СМИ

Politico: фон дер Ляйен пригласили представлять ЕС в Совете мира по Газе

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен предложили "представлять ЕС" в "Совете мира" по Газе, при этом в самом предложении не упоминался необходимый вклад в размере миллиарда долларов, она намерена дать ответ после консультаций с европейскими лидерами, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
В воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на проект устава "Совета мира" сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в совете.
"Чиновник ЕС... заявил, что в приглашении, полученном фон дер Ляйен, не упоминается стоимость участия в размере миллиарда долларов. По словам чиновника, председатель Еврокомиссии оценивает свой ответ, который она даст после консультаций с европейскими лидерами, поскольку ей было предложено "представлять ЕС", - говорится в сообщении издания.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
 
В миреЕвропаЕвросоюзPolitico
 
 
