Фон дер Ляйен предложили представлять ЕС в Совете мира, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен предложили "представлять ЕС" в "Совете мира" по Газе, при этом в самом предложении не упоминался необходимый вклад в размере миллиарда долларов, она намерена дать ответ после консультаций с европейскими лидерами, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.