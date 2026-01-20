Рейтинг@Mail.ru
15:07 20.01.2026
LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России
LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России
экономика
россия
сеул
lg electronics
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика, россия, сеул, lg electronics, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Сеул, LG Electronics, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, хочет зарегистрировать в стране товарный знак "Hyper Radiant Color Tech", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку в январе. Под соответствующим брендом в России LG хочет продавать телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны.
Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда рублей.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
Логотип Chanel на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Заголовок открываемого материала