LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, хочет зарегистрировать в стране товарный знак "Hyper Radiant Color Tech", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.