Верховный суд утвердил заочный приговор Лазаревой*
11:59 20.01.2026 (обновлено: 12:01 20.01.2026)
Верховный суд утвердил заочный приговор Лазаревой*
россия, татьяна лазарева
Россия, Татьяна Лазарева
Верховный суд утвердил заочный приговор Лазаревой*

Ведущая Татьяна Лазарева* . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор 2-Западного окружного военного суда от 24 декабря 2024 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 15 апреля 2025 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
Согласно содержанию жалобы, адвокат просил Верховный суд отменить предыдущие решения и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. По словам защиты, постановления были вынесены с существенными нарушениями уголовного-процессуального закона.
"В высказываниях Лазаревой* не было цели повлиять на ход военных действий, а если этого нет, то и нет оправдания терроризма с точки зрения закона", - уточнил РИА Новости адвокат телеведущей Леонид Соловьев.
Второй западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно назначил Лазаревой* 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Затем приговор утвердил апелляционный суд в подмосковной Власихе.
Также против Лазаревой* было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором столичный суд назначил ей 7 лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Телеведущая объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.
* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
29 декабря 2025, 15:30
 
РоссияТатьяна Лазарева
 
 
