Верховный суд утвердил заочный приговор Лазаревой*

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор 2-Западного окружного военного суда от 24 декабря 2024 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 15 апреля 2025 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Согласно содержанию жалобы, адвокат просил Верховный суд отменить предыдущие решения и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. По словам защиты, постановления были вынесены с существенными нарушениями уголовного-процессуального закона.

"В высказываниях Лазаревой * не было цели повлиять на ход военных действий, а если этого нет, то и нет оправдания терроризма с точки зрения закона", - уточнил РИА Новости адвокат телеведущей Леонид Соловьев.

Второй западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно назначил Лазаревой* 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ ). Ей также запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Затем приговор утвердил апелляционный суд в подмосковной Власихе

Также против Лазаревой* было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором столичный суд назначил ей 7 лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.

Телеведущая объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.