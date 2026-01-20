https://ria.ru/20260120/lavrov-2068978691.html
Европа пытается заставить Трампа поменять позицию по Украине, заявил Лавров
Европа пытается заставить Трампа поменять позицию по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Европа пытается заставить Трампа поменять позицию по Украине, заявил Лавров
Страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией, заявил министр...
2026-01-20T11:26:00+03:00
2026-01-20T11:26:00+03:00
2026-01-20T11:37:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
дональд трамп
сергей лавров
кайя каллас
европа
украина
россия
Европа пытается заставить Трампа поменять позицию по Украине, заявил Лавров
Лавров: Европа всерьез готовится к войне с Россией