17:57 20.01.2026
Главу полиции Шымкента уволили после критики Токаева
в мире, шымкент, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Шымкент, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Главу полиции Шымкента уволили после критики Токаева

РИА Новости: главу полиции Шымкента и его замов уволили после критики Токаева

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Начальника полиции города Шымкента, его заместителя и ряд сотрудников уволили после поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева дать оценку работе правоохранительных органов по делу об убийстве 21-летней девушки, сообщили РИА Новости в МВД республики.
"За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел", - сообщили в министерстве.
Во вторник, выступая на V заседании национального курултая (съезда), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дать оценку работе полиции Шымкента в связи с жестоким убийством 21-летней Нурай Серикбай, которая скончалась от ножевых ранений, нанесенных сталкером. По словам Токаева, по этому делу поступило более 130 обращений. Также выяснилось, что подозреваемый систематически преследовал Нурай, угрожал ей и в итоге довел ситуацию до убийства.
В МВД отметили, что департаментом собственной безопасности в составе министерства проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками управления полиции района Каратау обращения родственников убитой девушки. "Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников", - подчеркнули в ведомстве.
Преступление произошло вечером 11 января в Шымкенте на пешеходном переходе. Уличные видеокамеры зафиксировали, как девушка пытается убежать, а мужчина избивает ее и наносит ножевые удары. Спустя два дня подозреваемого в убийстве задержали в 10 километрах от города в открытой местности.
Шестнадцатого июля 2025 года для защиты личной свободы граждан и в рамках реализации концепции "Закон и порядок" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым в уголовный кодекс республики введена новая статья 115-1 - "Сталкинг". Под этим термином принятом понимать незаконное преследование человека, выражающееся в действиях, которые направлены на выслеживание и установление контакта с преследуемым.
В миреШымкентКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Заголовок открываемого материала