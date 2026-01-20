Названы регионы, где было выдано больше всего кредитных карт в декабре

"В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне. Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года... Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.