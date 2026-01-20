https://ria.ru/20260120/karta-2068931047.html
Названы регионы, где было выдано больше всего кредитных карт в декабре
Названы регионы, где было выдано больше всего кредитных карт в декабре - РИА Новости, 20.01.2026
Названы регионы, где было выдано больше всего кредитных карт в декабре
Наибольшее количество новых кредитных карт в декабре было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:24:00+03:00
2026-01-20T05:24:00+03:00
2026-01-20T05:24:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
национальное бюро кредитных историй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_0:304:2933:1954_1920x0_80_0_0_3ada9a3ba7cb58fd7e08b102596df1cd.jpg
https://ria.ru/20251227/rossijane-2065020288.html
https://ria.ru/20250502/sud-2014635278.html
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_328:0:2933:1954_1920x0_80_0_0_92fd554b1d64d09d41301b7995e389b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, национальное бюро кредитных историй
Москва, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, Национальное бюро кредитных историй
Названы регионы, где было выдано больше всего кредитных карт в декабре
РИА Новости: чаще всего кредитные карты выдавали в Московском регионе
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наибольшее количество новых кредитных карт в декабре было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ
в декабре 2025 года было выдано в Москве
(93,0 тыс. ед.), Московской области
(77,7 тыс. ед.), Краснодарском крае
(62,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге
(54,9 тыс. ед.) и Свердловской области
(38,8 тыс. ед.)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года составило 1,23 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5%.
При этом по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года незначительно выросло - на 1,6%.
Согласно данным НБКИ
, объем лимитов по кредитным картам, выданным в декабре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился на 15,7% и составил 121,5 миллиарда рублей.
"В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне. Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года... Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.