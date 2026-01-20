Рейтинг@Mail.ru
Аракчи заявил, что ВЭФ отменил его участие на фоне протестов в Иране - РИА Новости, 20.01.2026
01:42 20.01.2026
Аракчи заявил, что ВЭФ отменил его участие на фоне протестов в Иране
Аракчи заявил, что ВЭФ отменил его участие на фоне протестов в Иране - РИА Новости, 20.01.2026
Аракчи заявил, что ВЭФ отменил его участие на фоне протестов в Иране
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) отменили его участие в форуме на фоне подавления протестов в... РИА Новости, 20.01.2026
Аракчи заявил, что ВЭФ отменил его участие на фоне протестов в Иране

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) отменили его участие в форуме на фоне подавления протестов в исламской республике.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Всемирный экономический форум отменил мое участие в Давосе на основании лживых свидетельств и политического давления со стороны Израиля, а также его сторонников в США", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
По его словам, в ходе подавления недавних беспорядков и погромов, которые последовали за мирными протестами в Иране, власти республики были вынуждены защитить свой народ от "вооруженных террористов", открыто поддерживаемых Израилем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики. Помимо этого, Трамп заявил, что исламской республике, по его мнению, необходимо новое руководство. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение на верховного лидера страны равносильно полномасштабной войне против исламской республики.
