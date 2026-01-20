Рейтинг@Mail.ru
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 20.01.2026
15:19 20.01.2026
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 20.01.2026
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение утром во вторник, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 20.01.2026
рафаэль гросси, магатэ, в мире
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение

Гросси сообщил, что ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение утром во вторник, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций.
"Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям", - говорится в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х со ссылкой на Гросси.
Гендиректор Агентства добавил, что МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
18 января, 14:39
 
