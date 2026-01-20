https://ria.ru/20260120/grossi-2069062080.html
ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение утром во вторник, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:19:00+03:00
2026-01-20T15:19:00+03:00
2026-01-20T15:19:00+03:00
рафаэль гросси
магатэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999381626_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_af5b1759514863b767b0f1537cd0fc8d.jpg
https://ria.ru/20260118/zaes-2068607504.html
Гросси сообщил, что ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение