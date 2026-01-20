Рейтинг@Mail.ru
В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2068932354.html
В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права
В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права - РИА Новости, 20.01.2026
В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права
Игнорирование Украиной базовых норм международного права подрывает всю систему коллективной безопасности в Европе, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:14:00+03:00
2026-01-20T06:14:00+03:00
украина
россия
курская область
александр бабаков
татьяна москалькова
госдума рф
справедливая россия
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066853566.html
https://ria.ru/20260107/gd-2066765351.html
https://ria.ru/20260118/gosduma-2068613567.html
украина
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, курская область, александр бабаков, татьяна москалькова, госдума рф, справедливая россия, международный комитет красного креста (мккк)
Украина, Россия, Курская область, Александр Бабаков, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Справедливая Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права

Бабаков: нарушение Киевом международного права подрывает безопасность в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Игнорирование Украиной базовых норм международного права подрывает всю систему коллективной безопасности в Европе, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
Киев выдвигает неприемлемые для России условия возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины, заявила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.
Зеленский, Макрон и Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину
8 января, 11:11
"Удержание мирных граждан России Украиной как средство давления - прямое нарушение международного права… Игнорирование базовых норм международного права подрывает не только отношения между государствами, но и всю систему коллективной безопасности в Европе. Особенно тревожным является молчание отдельных международных организаций. Избирательность в применении правовых стандартов создает опасный прецедент", - сказал Бабаков.
По его словам, информация о том, что украинские власти удерживают мирных граждан России, вывезенных из приграничных районов Курской области, требует однозначной правовой оценки, ведь речь идет о фактическом использовании гражданского населения в качестве заложников и инструмента давления.
"Условия содержания этих людей и выдвигаемые в обмен на их возвращение требования не оставляют сомнений: мирные граждане лишены свободы и вовлечены в политический торг. Это является грубым нарушением не только моральных норм, но и основ международного гуманитарного права. Необходимо ясно сказать: никакие военные или политические обстоятельства не могут оправдать насильственное удержание гражданских лиц. Тем более когда простых мирных россиян требуют обменять на украинских преступников. Права человека и нормы гуманитарного права не могут быть предметом торга - даже в условиях вооруженного конфликта", - добавил политик.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Депутат Госдумы назвал декларацию о войсках на Украине ересью
7 января, 16:37
Бабаков подчеркнул, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции, которая запрещает захват заложников и обязывает стороны конфликта обеспечивать защиту гражданского населения. По его словам, Конвенция о борьбе с захватом заложников также прямо запрещает удержание людей с целью понуждения к политическим или военным решениям, а Украина, как государство-участник этих соглашений, обязана их соблюдать.
"История уже давала четкие ответы на подобные практики. В годы Второй мировой войны нацистская Германия широко использовала захват мирных жителей как средство давления и устрашения. Эти действия были признаны военными преступлениями Нюрнбергским трибуналом. Аналогичным образом произвольные задержания и депортации во время конфликтов на Балканах в 1990-е годы стали основанием для обвинений в преступлениях против человечности. Подобные действия никогда не остаются без последствий", - рассказал вице-спикер.
Бабаков выразил уверенность в том, что в этой ситуации необходимы конкретные шаги: удерживаемые на территории Украины российские граждане должны быть немедленно освобождены, и им должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный выезд, а международные гуманитарные организации, включая Международный комитет Красного Креста (МККК) и структуры ООН, обязаны получить доступ к этим людям для оценки условий их содержания.
"Действия украинских властей должны получить международно-правовую оценку. Россия будет последовательно добиваться освобождения своих граждан и призывает международное сообщество действовать в соответствии с провозглашёнными принципами. Человек не может быть инструментом политического давления - ни при каких обстоятельствах", - подытожил он.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
18 января, 15:30
 
УкраинаРоссияКурская областьАлександр БабаковТатьяна МоскальковаГосдума РФСправедливая РоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала