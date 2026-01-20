В ГД осудили нарушение Киевом норм международного права

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Игнорирование Украиной базовых норм международного права подрывает всю систему коллективной безопасности в Европе, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").

"Удержание мирных граждан России Украиной как средство давления - прямое нарушение международного права… Игнорирование базовых норм международного права подрывает не только отношения между государствами, но и всю систему коллективной безопасности в Европе . Особенно тревожным является молчание отдельных международных организаций. Избирательность в применении правовых стандартов создает опасный прецедент", - сказал Бабаков

По его словам, информация о том, что украинские власти удерживают мирных граждан России, вывезенных из приграничных районов Курской области, требует однозначной правовой оценки, ведь речь идет о фактическом использовании гражданского населения в качестве заложников и инструмента давления.

"Условия содержания этих людей и выдвигаемые в обмен на их возвращение требования не оставляют сомнений: мирные граждане лишены свободы и вовлечены в политический торг. Это является грубым нарушением не только моральных норм, но и основ международного гуманитарного права. Необходимо ясно сказать: никакие военные или политические обстоятельства не могут оправдать насильственное удержание гражданских лиц. Тем более когда простых мирных россиян требуют обменять на украинских преступников. Права человека и нормы гуманитарного права не могут быть предметом торга - даже в условиях вооруженного конфликта", - добавил политик.

Бабаков подчеркнул, что такие действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции, которая запрещает захват заложников и обязывает стороны конфликта обеспечивать защиту гражданского населения. По его словам, Конвенция о борьбе с захватом заложников также прямо запрещает удержание людей с целью понуждения к политическим или военным решениям, а Украина, как государство-участник этих соглашений, обязана их соблюдать.

"История уже давала четкие ответы на подобные практики. В годы Второй мировой войны нацистская Германия широко использовала захват мирных жителей как средство давления и устрашения. Эти действия были признаны военными преступлениями Нюрнбергским трибуналом. Аналогичным образом произвольные задержания и депортации во время конфликтов на Балканах в 1990-е годы стали основанием для обвинений в преступлениях против человечности. Подобные действия никогда не остаются без последствий", - рассказал вице-спикер.

Бабаков выразил уверенность в том, что в этой ситуации необходимы конкретные шаги: удерживаемые на территории Украины российские граждане должны быть немедленно освобождены, и им должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный выезд, а международные гуманитарные организации, включая Международный комитет Красного Креста (МККК) и структуры ООН , обязаны получить доступ к этим людям для оценки условий их содержания.