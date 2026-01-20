https://ria.ru/20260120/gornolyzhnitsa-2068962833.html
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
Российская горнолыжница Софья Решетник отстранена на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, сообщается на сайте Российского РИА Новости Спорт, 20.01.2026
