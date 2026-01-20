Рейтинг@Mail.ru
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
10:15 20.01.2026 (обновлено: 13:23 20.01.2026)
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
спорт, русада, горнолыжный спорт
Спорт, РУСАДА, Горнолыжный спорт
Горнолыжницу Решетник отстранили на три года за мельдоний

Горнолыжницу Решетник отстранили на три года за мельдоний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская горнолыжница Софья Решетник отстранена на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация 17-летней Решетник отсчитывается со 2 декабря 2024 года и истекает 1 декабря 2027 года.
Решетник является неоднократной победительницей всероссийских соревнований.
СпортРУСАДАГорнолыжный спорт
 
