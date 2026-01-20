Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Билл Гейтс провел секретную встречу с испанскими энергокомпаниями - РИА Новости, 20.01.2026
18:05 20.01.2026
СМИ: Билл Гейтс провел секретную встречу с испанскими энергокомпаниями
СМИ: Билл Гейтс провел секретную встречу с испанскими энергокомпаниями

Mundo: Гейтс провел секретную встречу с главами энергокомпаний Испании

МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс провёл в Мадриде секретную встречу с руководителями крупнейших энергетических компаний Испании, посвящённую проблеме перегрузки электросетей на фоне планов строительства центров обработки данных в регионе, сообщила во вторник газета Mundo с ссылкой на источники.
"Отель Four Seasons в Мадриде накануне днём принял закрытую встречу на высшем уровне между миллиардером Биллом Гейтсом, основателем Microsoft, и крупнейшими испанскими энергетическими компаниями", - пишет издание.
Билла Гейтс на острове Эпштейна - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна
18 декабря 2025, 22:03
По его информации, встреча прошла с участием представителей таких компаний, как Iberdrola, Redeia и EDP. Обсуждение касалось ситуации с электросетями в Испании и Португалии в контексте объявленных Microsoft проектов по созданию центров обработки данных общей стоимостью около 20 миллиардов евро.
Отмечается, что встреча состоялась на фоне усиленного внимания властей Испании и институтов ЕС к развитию дата-центров из-за их влияния на устойчивость энергосистем, загрузку сетей и конечные цены на электроэнергию для потребителей. Ключевой темой обсуждения стала инициатива Еврокомиссии European Grids Package, направленная на расширение и модернизацию электросетей стран ЕС. Представители Microsoft, по данным издания, обозначили условия инвестиций и финансирования, необходимые для привлечения капитала в крупные сетевые проекты на Пиренейском полуострове.
Кроме того, сообщается, что правительство Испании готовит королевский указ, который обяжет операторов дата-центров отчитываться о потреблении электроэнергии и воды. В Еврокомиссии также обсуждаются меры по предотвращению "ценовых пузырей и резких колебаний" на энергорынке.
Министр экологического перехода Испании Сара Агесен была приглашена на встречу, но отменила участие в связи с железнодорожной катастрофой в Андалусии. По этой же причине была отменена запланированная на тот же день встреча Гейтса с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Как Испания организовала себе блэкаут
1 мая 2025, 08:00
 
В миреИспанияМадридПортугалияБилл ГейтсПедро СанчесMicrosoft CorporationЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
