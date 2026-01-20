СМИ: Билл Гейтс провел секретную встречу с испанскими энергокомпаниями

Кроме того, сообщается, что правительство Испании готовит королевский указ, который обяжет операторов дата-центров отчитываться о потреблении электроэнергии и воды. В Еврокомиссии также обсуждаются меры по предотвращению "ценовых пузырей и резких колебаний" на энергорынке.