https://ria.ru/20260120/futbol-2069155261.html
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону" - РИА Новости, 20.01.2026
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик заявил, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген присоединится к "Жироне". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:39:00+03:00
2026-01-20T20:39:00+03:00
2026-01-20T20:39:00+03:00
футбол
спорт
испания
германия
ханс-дитер флик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767365884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6557148bbd34f0b6d9d9c86716703caf.jpg
https://ria.ru/20260116/onopko-2068401435.html
https://ria.ru/20260113/kanselu-2067675882.html
испания
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767365884_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_23e031af6523eb79d62d3679a2c7e86a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, испания, германия, ханс-дитер флик
Футбол, Спорт, Испания, Германия, Ханс-Дитер Флик
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Флик: Тер Штеген перейдет в "Жирону"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик заявил, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген присоединится к "Жироне".
Ранее журналист Нил Сола сообщил, что немецкий голкипер перейдет в "Жирону" на правах аренды до лета 2026 года. После 20 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании
.
"Сегодня утром тер Штеген сказал, что переходит в "Жирону". Он фантастический вратарь. Это правильное решение, и я желаю ему всего наилучшего. Он замечательный человек и отличный вратарь. Будем держать пальцы скрещенными, чтобы он выступил с Германией
на чемпионате мира", - приводит слова Флика
с пресс-конференции издание Marca.
Тер Штегену 33 года. Он перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством "Барселоны". В нынешнем сезоне бывший капитан команды вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Гвадалахары" (2:0).