Рейтинг@Mail.ru
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:39 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/futbol-2069155261.html
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону" - РИА Новости, 20.01.2026
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик заявил, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген присоединится к "Жироне". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:39:00+03:00
2026-01-20T20:39:00+03:00
футбол
спорт
испания
германия
ханс-дитер флик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767365884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6557148bbd34f0b6d9d9c86716703caf.jpg
https://ria.ru/20260116/onopko-2068401435.html
https://ria.ru/20260113/kanselu-2067675882.html
испания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767365884_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_23e031af6523eb79d62d3679a2c7e86a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, испания, германия, ханс-дитер флик
Футбол, Спорт, Испания, Германия, Ханс-Дитер Флик
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"

Флик: Тер Штеген перейдет в "Жирону"

© твиттер Марка-Андре тер ШтегенаВратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© твиттер Марка-Андре тер Штегена
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Ханс-Дитер Флик заявил, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген присоединится к "Жироне".
Ранее журналист Нил Сола сообщил, что немецкий голкипер перейдет в "Жирону" на правах аренды до лета 2026 года. После 20 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности
16 января, 19:36
"Сегодня утром тер Штеген сказал, что переходит в "Жирону". Он фантастический вратарь. Это правильное решение, и я желаю ему всего наилучшего. Он замечательный человек и отличный вратарь. Будем держать пальцы скрещенными, чтобы он выступил с Германией на чемпионате мира", - приводит слова Флика с пресс-конференции издание Marca.
Тер Штегену 33 года. Он перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством "Барселоны". В нынешнем сезоне бывший капитан команды вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Гвадалахары" (2:0).
Жуан Канселу - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Барселона" повторно объявила об аренде Канселу
13 января, 19:56
 
ФутболСпортИспанияГерманияХанс-Дитер Флик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала