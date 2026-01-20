Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине буквально оккупировал повестку в Европейском союзе, европейцы ожидают, что проблемам объединения будет уделяться такое же внимание, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Текст письма опубликован на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook* во вторник.

Словацкий премьер отметил, что наступившая эра грубого нарушения международного права и распада мирового порядка является серьезным испытанием, которое Европейский союз проходит плохо. Фицо обратил внимание на снижающуюся конкурентоспособность Европейского союза, высокие цены на электроэнергию и непродуманные климатические цели, которые ликвидируют европейскую промышленность.