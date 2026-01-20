Рейтинг@Mail.ru
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/fitso-2069131095.html
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2026
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо
Конфликт на Украине буквально оккупировал повестку в Европейском союзе, европейцы ожидают, что проблемам объединения будет уделяться такое же внимание, считает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:48:00+03:00
2026-01-20T18:48:00+03:00
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
европейский совет
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20260118/fitso-2068612644.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, европейский совет, facebook
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Facebook
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо

Фицо: Украина оккупировала повестку в ЕС в ущерб интересам европейцев

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине буквально оккупировал повестку в Европейском союзе, европейцы ожидают, что проблемам объединения будет уделяться такое же внимание, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Уважаемая председатель Европейской комиссии, ситуация в стратегических промышленных отраслях в отдельных государствах-членах более критическая, чем это может казаться в Брюсселе. Европейский союз направит на поддержку Украины в конфликте с Россией, у которого нет военного решения, более 380 миллиардов евро, конфликт буквально оккупирует повестку заседаний Европейского совета и Европейской комиссии. Естественно, что граждане государств-членов Европейского союза ожидают, что такое же внимание и ресурсы заслуживает и будущее Европейского союза, который без сильной экономики уязвим", - написал Фицо в открытом письме к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Текст письма опубликован на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook* во вторник.
Словацкий премьер отметил, что наступившая эра грубого нарушения международного права и распада мирового порядка является серьезным испытанием, которое Европейский союз проходит плохо. Фицо обратил внимание на снижающуюся конкурентоспособность Европейского союза, высокие цены на электроэнергию и непродуманные климатические цели, которые ликвидируют европейскую промышленность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России
18 января, 15:23
 
В миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенЕвропейский советFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала