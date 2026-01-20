https://ria.ru/20260120/fitso-2069131095.html
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине буквально оккупировал повестку в Европейском союзе, европейцы ожидают, что проблемам объединения будет уделяться такое же внимание, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Уважаемая председатель Европейской комиссии, ситуация в стратегических промышленных отраслях в отдельных государствах-членах более критическая, чем это может казаться в Брюсселе
. Европейский союз направит на поддержку Украины
в конфликте с Россией
, у которого нет военного решения, более 380 миллиардов евро, конфликт буквально оккупирует повестку заседаний Европейского совета
и Европейской комиссии. Естественно, что граждане государств-членов Европейского союза ожидают, что такое же внимание и ресурсы заслуживает и будущее Европейского союза, который без сильной экономики уязвим", - написал Фицо
в открытом письме к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
.
Текст письма опубликован на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook* во вторник.
Словацкий премьер отметил, что наступившая эра грубого нарушения международного права и распада мирового порядка является серьезным испытанием, которое Европейский союз проходит плохо. Фицо обратил внимание на снижающуюся конкурентоспособность Европейского союза, высокие цены на электроэнергию и непродуманные климатические цели, которые ликвидируют европейскую промышленность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.