Плющенко заявил, что хотел выступить на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хотел принять участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Во вторник фигуристка Александра Трусова сообщила, что возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. По информации источника РИА Новости, Трусова намерена провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах. Также в воскресенье Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
"В знаковую неделю возвращенцев вспомнил про свои возвращения в спорт. Ну и раз пошла такая тема про 2016 год, обнародую свою несостоявшуюся программу. (На видео) репетиционный зал Большого Театра, Сергей Филин наблюдает, а Юрий Посохов - хореограф Большого Театра - ставит мне программу "Черный Ворон". Тогда еще у меня была шальная мысль вернуться в спорт и махнуть на Олимпийские игры 2018 года! О как! Здоровье не позволило... Но очень хотелось!" - написал Плющенко в Telegram-канале.
Плющенко 43 года, он является двукратным победителем Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира. В 2017 году спортсмен основал академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".
