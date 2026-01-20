Рейтинг@Mail.ru
Плющенко заявил, что хотел выступить на Олимпиаде-2018
Фигурное катание
 
21:39 20.01.2026
Плющенко заявил, что хотел выступить на Олимпиаде-2018
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хотел принять участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Плющенко заявил, что хотел выступить на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хотел принять участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Во вторник фигуристка Александра Трусова сообщила, что возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. По информации источника РИА Новости, Трусова намерена провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах. Также в воскресенье Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Косторная вернулась к Плющенко: что задумала чемпионка
19 января, 09:30
"В знаковую неделю возвращенцев вспомнил про свои возвращения в спорт. Ну и раз пошла такая тема про 2016 год, обнародую свою несостоявшуюся программу. (На видео) репетиционный зал Большого Театра, Сергей Филин наблюдает, а Юрий Посохов - хореограф Большого Театра - ставит мне программу "Черный Ворон". Тогда еще у меня была шальная мысль вернуться в спорт и махнуть на Олимпийские игры 2018 года! О как! Здоровье не позволило... Но очень хотелось!" - написал Плющенко в Telegram-канале.
Плющенко 43 года, он является двукратным победителем Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира. В 2017 году спортсмен основал академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".
Камила Валиева, Никита Михайлов и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"После родов так не прыгают": хореограф — о возвращении Трусовой и Валиевой
17 декабря 2025, 17:37
 
Фигурное катание
 
