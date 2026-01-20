Плющенко заявил, что хотел выступить на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хотел принять участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Плющенко 43 года, он является двукратным победителем Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира. В 2017 году спортсмен основал академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".