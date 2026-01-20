Евросоюз пытался подорвать евразийскую интеграцию, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейский союз никогда не высказывал своего отношения к евразийской интеграции, но пытался их подорвать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Тогда у нас еще были контакты с ним, и мы спросили: "А как-то вам не очень неудобно, что существует организация, которая географически представляет собой собрание стран причерноморских, а вы, не имея полного охвата Черного моря, свою концепцию продвигаете". Нет, их это не смущало", - отметил Лавров.