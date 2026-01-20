https://ria.ru/20260120/evrosoyuz-2068999827.html
Евросоюз пытался подорвать евразийскую интеграцию, заявил Лавров
Европейский союз никогда не высказывал своего отношения к евразийской интеграции, но пытался их подорвать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейский союз никогда не высказывал своего отношения к евразийской интеграции, но пытался их подорвать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается отношения Евросоюза к евразийской интеграции, мне это отношение напрямую неизвестно. Евросоюз никогда не комментировал эти процессы, он только пытался их подорвать - как бы под лозунгом своего права развивать отношения с любыми партнерами", - сказал Лавров
на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Он рассказал, как еще до того, как был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС
- ред.), европейцы, несмотря на наличие Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), приняли свою стратегию взаимодействия на Черном море
.
"Тогда у нас еще были контакты с ним, и мы спросили: "А как-то вам не очень неудобно, что существует организация, которая географически представляет собой собрание стран причерноморских, а вы, не имея полного охвата Черного моря, свою концепцию продвигаете". Нет, их это не смущало", - отметил Лавров.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014-2015 годах. Членами Союза являются Россия
, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
и Армения
, в качестве наблюдателей в ЕАЭС участвуют Молдавия
, Узбекистан
, Куба
и Иран
.