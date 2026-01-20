Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз пытался подорвать евразийскую интеграцию, заявил Лавров
12:32 20.01.2026
Евросоюз пытался подорвать евразийскую интеграцию, заявил Лавров
Европейский союз никогда не высказывал своего отношения к евразийской интеграции, но пытался их подорвать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
россия, сергей лавров, евразия, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, евразийский экономический союз
Россия, Сергей Лавров, Евразия, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Евразийский экономический союз
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейский союз никогда не высказывал своего отношения к евразийской интеграции, но пытался их подорвать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается отношения Евросоюза к евразийской интеграции, мне это отношение напрямую неизвестно. Евросоюз никогда не комментировал эти процессы, он только пытался их подорвать - как бы под лозунгом своего права развивать отношения с любыми партнерами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Он рассказал, как еще до того, как был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС - ред.), европейцы, несмотря на наличие Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), приняли свою стратегию взаимодействия на Черном море.
"Тогда у нас еще были контакты с ним, и мы спросили: "А как-то вам не очень неудобно, что существует организация, которая географически представляет собой собрание стран причерноморских, а вы, не имея полного охвата Черного моря, свою концепцию продвигаете". Нет, их это не смущало", - отметил Лавров.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014-2015 годах. Членами Союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, в качестве наблюдателей в ЕАЭС участвуют Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран.
Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии
