Европа упустила все шансы урегулировать украинский кризис, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
14:20 20.01.2026
Европа упустила все шансы урегулировать украинский кризис, заявил Лавров
Европа упустила все свои шансы урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
европа
украина
сергей лавров
борис джонсон
владимир путин
нато
россия
европа
украина
в мире, россия, европа, украина, сергей лавров, борис джонсон, владимир путин, нато, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Владимир Путин, НАТО, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Европа упустила все свои шансы урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Европа первый раз профукала, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Как отметил министр, второй раз европейцы могли поспособствовать урегулированию в феврале 2015 года при подписании Минских соглашений с участием Франции и Германии. В то же время, впоследствии европейцы заявили, что Минские соглашения нужны были, чтобы дать Украине время.
Третий шанс был упущен перед началом СВО, когда страны Европы не поддержали российскую инициативу о заключении Договора о гарантиях безопасности между Россией и НАТО.
"Европа просмотрела свои возможности и в декабре 2021 года. А потом в апреле 2022, когда по предложению Украины были согласованы параметры урегулирования на переговорах в Стамбуле, Европа никоим образом не противодействовала (экс-премьеру Британии – ред.) Борису Джонсону, который запретил (Владимиру - ред.) Зеленскому эти договоренности подписывать. Вот и все", - заключил Лавров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В миреРоссияЕвропаУкраинаСергей ЛавровБорис ДжонсонВладимир ПутинНАТОПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
