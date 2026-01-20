Европа упустила все шансы урегулировать украинский кризис, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Европа упустила все свои шансы урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Европа первый раз профукала, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.