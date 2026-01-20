Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении

ЕРЕВАН, 20 янв - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что благодаря новым логистическим возможностям Закавказье становится все более важным для Европейского союза.
"Новые логистические возможности становятся все более важными, и в этом отношении наш регион становится все более важным для Европейского союза, для европейских стран", - заявил Хачатурян в ходе панельной дискуссии на полях форума в Давосе с участием азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Он отметил, что регион важен и для азиатских стран.
"Азербайджан в течение многих лет пользуется транзитными возможностями. Армения скоро получит эти возможности. Это все альтернативы, которые позволят людям, бизнесу выбирать то, что для них более выгодно", - подчеркнул Хачатурян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.