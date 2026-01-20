Рейтинг@Mail.ru
Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069156768.html
Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении
Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении - РИА Новости, 20.01.2026
Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении
Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что благодаря новым логистическим возможностям Закавказье становится все более важным для Европейского союза. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:47:00+03:00
2026-01-20T20:47:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
закавказье
ваагн хачатурян
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776257558_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_96d4b9725e833b3d84bd1fa35468862f.jpg
https://ria.ru/20251116/azerbajdzhan-2055289383.html
https://ria.ru/20260120/aliev-2069083324.html
армения
азербайджан
закавказье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776257558_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_36eb398cf2d34901dbf3deb7eb9fbbc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, закавказье, ваагн хачатурян, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Закавказье, Ваагн Хачатурян, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Закавказье становится все более важным для ЕС, заявил президент Армении

Хачатурян: Закавказье становится все более важным для ЕС

© Sputnik / Арам НерсесянВаагн Хачатрян
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ваагн Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 20 янв - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что благодаря новым логистическим возможностям Закавказье становится все более важным для Европейского союза.
"Новые логистические возможности становятся все более важными, и в этом отношении наш регион становится все более важным для Европейского союза, для европейских стран", - заявил Хачатурян в ходе панельной дискуссии на полях форума в Давосе с участием азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Маршрут Трампа" в Азербайджане почти завершен, заявил Алиев
16 ноября 2025, 13:27
Он отметил, что регион важен и для азиатских стран.
"Азербайджан в течение многих лет пользуется транзитными возможностями. Армения скоро получит эти возможности. Это все альтернативы, которые позволят людям, бизнесу выбирать то, что для них более выгодно", - подчеркнул Хачатурян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Алиев рассказал, чего ожидает от Европарламента в отношении Баку
Вчера, 16:28
 
В миреАрменияАзербайджанЗакавказьеВаагн ХачатурянИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала