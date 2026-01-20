Евросоюз рискует потерять свое достоинство, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Отношения Евросоюза и США находятся в настоящий момент на перепутье, и ЕС рискует потерять свое достоинство, если продолжит по-прежнему уступать Штатам, заявил во вторник премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.