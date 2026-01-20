Евросоюз рискует потерять свое достоинство, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Отношения Евросоюза и США находятся в настоящий момент на перепутье, и ЕС рискует потерять свое достоинство, если продолжит по-прежнему уступать Штатам, заявил во вторник премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Я думаю, что Европа находится (в вопросе отношений с США - ред.) на перепутье: вплоть до сегодняшнего дня мы пытались умиротворить нового хозяина Белого дома, мы были очень снисходительны в вопросах пошлин, ...но столько красных линий было пересечено (США - ред.), что... если мы уступим сейчас, то потеряем свое достоинство", - сказал глава бельгийского кабмина, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Де Вевер также объявил, что пообщается в среду с президентом США Дональдом Трампом на полях форума в Давосе в рамках заранее запланированной встречи, добавив, что тон этой встречи будет иным, нежели планировалось изначально.
"Я встречусь с ним завтра. Встреча была заранее спланирована,.. и король (бельгийцев Филипп - ред.) будет на ней вместе со мной... Однако ее тон будет несколько иным, чем планировалось изначально. Мы должны будем дать сигнал (американцам - ред.): вы нарушаете красные линии, ...и либо мы будем вместе, либо порознь. А если мы будем порознь, то это будет конец 80-летней эпохи атлантизма", - сказал де Вевер.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли летом 2025 года торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15% - ниже, чем могли бы быть. За это Евросоюз, в частности, обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.
