Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.

Ранее во вторник Трамп заявил, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон , по мнению американского президента, все же согласится.

"Это неприемлемая угроза, отличающаяся беспрецедентной жестокостью. Это враждебное заявление по отношению к Франции и французскому сельскому хозяйству. В некотором смысле, это... шантаж. Нужно, чтобы европейцы взяли на себя ответственность. Мы не можем допустить продолжения такой эскалации", - заявила Женевар в эфире телеканала TF1.

Министр добавила, что угроза шокирует из-за величины пошлин. По ее словам, такие заявления американского лидера - вызов для виноделия Франции, которое является одним из "флагманов" сельского хозяйства страны. Более того, сектор и без того испытывает трудности и не нуждается в новых проблемах, уточнила министр.

В ходе своего выступления она также заявила, что ЕС и Франция, в частности, могли бы отказаться от ратификации торговой сделки с США , которой стороны достигли летом.

"Трансатлантическое (торговое - ред.) соглашение еще не ратифицировано. Американцы также многое потеряют в этом противостоянии. Кроме того, при председательстве Франции (в Совете ЕС - ред.) Европа получила "инструмент против принуждения", который (в случае активации - ред.) может нанести еще больший удар по интересам США", - сказала Женевар, подчеркнув, что американцы по-прежнему заинтересованы в европейском рынке.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. После заявления Трампа о пошлинах этот же источник, сообщал Рейтер, назвал угрозы "неприемлемыми" и "неэффективными".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли летом торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15% - ниже, чем могли бы быть. За это Евросоюз, в частности, обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.