Рейтинг@Mail.ru
Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069060805.html
Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом
Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом - РИА Новости, 20.01.2026
Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:16:00+03:00
2026-01-20T15:16:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260120/poshliny-2069021245.html
франция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, США, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава Минсельхоза Франции назвала экономические угрозы Трампа шантажом

Глава Минсельхоза Франции Женевар назвала экономические угрозы Трампа шантажом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.
Ранее во вторник Трамп заявил, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского президента, все же согласится.
"Это неприемлемая угроза, отличающаяся беспрецедентной жестокостью. Это враждебное заявление по отношению к Франции и французскому сельскому хозяйству. В некотором смысле, это... шантаж. Нужно, чтобы европейцы взяли на себя ответственность. Мы не можем допустить продолжения такой эскалации", - заявила Женевар в эфире телеканала TF1.
Министр добавила, что угроза шокирует из-за величины пошлин. По ее словам, такие заявления американского лидера - вызов для виноделия Франции, которое является одним из "флагманов" сельского хозяйства страны. Более того, сектор и без того испытывает трудности и не нуждается в новых проблемах, уточнила министр.
В ходе своего выступления она также заявила, что ЕС и Франция, в частности, могли бы отказаться от ратификации торговой сделки с США, которой стороны достигли летом.
"Трансатлантическое (торговое - ред.) соглашение еще не ратифицировано. Американцы также многое потеряют в этом противостоянии. Кроме того, при председательстве Франции (в Совете ЕС - ред.) Европа получила "инструмент против принуждения", который (в случае активации - ред.) может нанести еще больший удар по интересам США", - сказала Женевар, подчеркнув, что американцы по-прежнему заинтересованы в европейском рынке.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. После заявления Трампа о пошлинах этот же источник, сообщал Рейтер, назвал угрозы "неприемлемыми" и "неэффективными".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли летом торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15% - ниже, чем могли бы быть. За это Евросоюз, в частности, обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.
"Инструмент против принуждения" является мерой Евросоюза, которая, в случае активации, может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Этот инструмент также известен как "торговая базука".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен раскритиковала заявление Трампа о пошлинах против стран ЕС
Вчера, 13:35
 
В миреФранцияСШАЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала