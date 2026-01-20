Рейтинг@Mail.ru
ЕС продолжит сотрудничать с США по Украине, заявила Фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.01.2026
14:05 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/es-2069032914.html
ЕС продолжит сотрудничать с США по Украине, заявила Фон дер Ляйен
ЕС продолжит сотрудничать с США в вопросе мирного урегулирования на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, сша, украина, давос, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Украина, Давос, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен: ЕС продолжит сотрудничать с США по урегулированию на Украине

© REUTERS / Denis BalibouseУрсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС продолжит сотрудничать с США в вопросе мирного урегулирования на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе.
Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", - сказала она.
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США
19 января, 09:21
 
В миреСШАУкраинаДавосУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
