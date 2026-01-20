https://ria.ru/20260120/ege-2068920934.html
Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026
Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026
Российским школьникам для получения аттестата в 2026 году при написании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо получить минимум 24 балла по русскому РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российским школьникам для получения аттестата в 2026 году при написании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, удовлетворительно (три балла) по математике базового уровня, также установлены минимальные баллы по всем остальным предметам, следует из документа Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, для подтверждения освоения образовательной программы по физике, химии и биологии необходимо набрать на ЕГЭ 36 баллов, по математике профильного уровня - 27 баллов, по информатике - 40 баллов, по истории - 32 балла, по географии - 37 баллов, по обществознанию - 42 балла, по литературе - 32 балла и по иностранным языкам - 22 балла.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня - по обществознанию и физике; 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.