Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 20.01.2026 (обновлено: 15:14 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/drony-2069024255.html
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.01.2026
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
Беспилотники центра "Рубикон" поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК "Бук" ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:42:00+03:00
2026-01-20T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069024746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cacaf97ff03af463ecad0658499cc5a.jpg
https://ria.ru/20260120/udar-2068995252.html
россия
харьковская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры поражения РЛС и командно-штабных машин противника в тыловых районах ВСУ
Кадры поражения РЛС и командно-штабных машин противника в тыловых районах ВСУ
2026-01-20T13:42
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069024746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11472d2f663217ff968886c572e30e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области

Российские БПЛА поразили ЗРК "Бук" в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беспилотники центра "Рубикон" поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК "Бук" ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были поражены РЛС и КШМ противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения радиолокационных станций и командно-штабных машин противника.
"Также на кадрах объективного контроля зафиксировано поражение самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ, двигавшегося для смены огневой позиции вблизи н.п. Кардаши Днепропетровской области", - добавили в МО РФ.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала