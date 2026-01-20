ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беспилотники центра "Рубикон" поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК "Бук" ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были поражены РЛС и КШМ противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения радиолокационных станций и командно-штабных машин противника.