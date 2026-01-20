https://ria.ru/20260120/drony-2069024255.html
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.01.2026
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
Беспилотники центра "Рубикон" поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК "Бук" ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили...
2026-01-20T13:42:00+03:00
2026-01-20T13:42:00+03:00
2026-01-20T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069024746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cacaf97ff03af463ecad0658499cc5a.jpg
https://ria.ru/20260120/udar-2068995252.html
россия
харьковская область
днепропетровская область
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
Российские БПЛА поразили ЗРК "Бук" в Днепропетровской области
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беспилотники центра "Рубикон" поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК "Бук" ВСУ в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были поражены РЛС и КШМ противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения радиолокационных станций и командно-штабных машин противника.
"Также на кадрах объективного контроля зафиксировано поражение самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ
, двигавшегося для смены огневой позиции вблизи н.п. Кардаши Днепропетровской области", - добавили в МО РФ
.