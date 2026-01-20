Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open

"Я очень нервничал, со второго сета у меня начал болеть живот, возможно, я съел что-то не то. Я не принял гастропротектор перед матчем. Думаю, это наряду с жарой и послужило причиной сегодняшних проблем. У меня начались судороги, заболел живот. Я знал, что, если дело дойдет до четвертого сета, будет очень сложно выиграть этот матч, но, к счастью, мне удалось закрыть его в трех сетах. Я очень доволен сегодняшней победой - первой в Австралии и в статусе сеяного", - цитирует Дардери журналист Джованни Пелаццо в соцсети X.