Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
Теннис
 
10:12 20.01.2026
Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
Итальянский теннисист Лучано Дардери убежал в туалет сразу после победы в матче первого круга Australian Open против чилийца Кристиана Гарина. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026
Дардери убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open против Гарина

Лучано Дардери
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Итальянский теннисист Лучано Дардери убежал в туалет сразу после победы в матче первого круга Australian Open против чилийца Кристиана Гарина.
Во вторник посеянный под 22-м номером Дардери победил Гарина со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 7:6 (7:3) и впервые в карьере вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. По окончании встречи итальянец сразу же побежал на сторону соперника, пожал ему руку и проследовал в подтрибунное помещение. Позднее он вернулся на корт для интервью.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 03:10
Завершен
Кристиан Гарин
0 : 36:75:76:7
Лучано Дардери
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я очень нервничал, со второго сета у меня начал болеть живот, возможно, я съел что-то не то. Я не принял гастропротектор перед матчем. Думаю, это наряду с жарой и послужило причиной сегодняшних проблем. У меня начались судороги, заболел живот. Я знал, что, если дело дойдет до четвертого сета, будет очень сложно выиграть этот матч, но, к счастью, мне удалось закрыть его в трех сетах. Я очень доволен сегодняшней победой - первой в Австралии и в статусе сеяного", - цитирует Дардери журналист Джованни Пелаццо в соцсети X.
В следующем круге 23-летний итальянец сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.
Теннис
 
