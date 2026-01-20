https://ria.ru/20260120/darderi-2068961755.html
Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Итальянский теннисист Лучано Дардери убежал в туалет сразу после победы в матче первого круга Australian Open против чилийца Кристиана Гарина.
Во вторник посеянный под 22-м номером Дардери победил Гарина
со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 7:6 (7:3) и впервые в карьере вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
. По окончании встречи итальянец сразу же побежал на сторону соперника, пожал ему руку и проследовал в подтрибунное помещение. Позднее он вернулся на корт для интервью.
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 03:10
Завершен
"Я очень нервничал, со второго сета у меня начал болеть живот, возможно, я съел что-то не то. Я не принял гастропротектор перед матчем. Думаю, это наряду с жарой и послужило причиной сегодняшних проблем. У меня начались судороги, заболел живот. Я знал, что, если дело дойдет до четвертого сета, будет очень сложно выиграть этот матч, но, к счастью, мне удалось закрыть его в трех сетах. Я очень доволен сегодняшней победой - первой в Австралии и в статусе сеяного", - цитирует Дардери журналист Джованни Пелаццо в соцсети X.
В следующем круге 23-летний итальянец сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины
.