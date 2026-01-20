Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в хищении

МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Арестованный экс-глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев подозревается в хищении денег путем фиктивного трудоустройства знакомой на должность педагога, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
В понедельник в правоохранительных органах Дагестана сообщили РИА Новости о задержании Ханмурзаева. Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев уточнил, что его задержали в воскресенье в аэропорту Махачкалы, а затем арестовали на два месяца.
«
"Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый, будучи главой администрации Буйнакского района, по предварительному сговору с директором образовательного учреждения, путем фиктивного трудоустройства с сентября 2023 по ноябрь 2024 года на должность педагога-психолога своей знакомой, похитили денежные средства путем незаконного начисления ей заработной платы", – рассказала Мамаева.
По данным следствия, Ханмурзаев причинил администрации района материальный ущерб в крупном размере. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Кировский районный суд Махачкалы заключил его под стражу до 18 марта, добавила Мамаева.