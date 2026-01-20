Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в хищении
17:50 20.01.2026
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в хищении
Арестованный экс-глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев подозревается в хищении денег путем фиктивного трудоустройства знакомой на должность... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
буйнакский район
республика дагестан
махачкала
общественная наблюдательная комиссия
буйнакский район
республика дагестан
махачкала
происшествия, буйнакский район, республика дагестан, махачкала, общественная наблюдательная комиссия
Происшествия, Буйнакский район, Республика Дагестан, Махачкала, Общественная наблюдательная комиссия
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Арестованный экс-глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев подозревается в хищении денег путем фиктивного трудоустройства знакомой на должность педагога, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
В понедельник в правоохранительных органах Дагестана сообщили РИА Новости о задержании Ханмурзаева. Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев уточнил, что его задержали в воскресенье в аэропорту Махачкалы, а затем арестовали на два месяца.
"Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый, будучи главой администрации Буйнакского района, по предварительному сговору с директором образовательного учреждения, путем фиктивного трудоустройства с сентября 2023 по ноябрь 2024 года на должность педагога-психолога своей знакомой, похитили денежные средства путем незаконного начисления ей заработной платы", – рассказала Мамаева.
По данным следствия, Ханмурзаев причинил администрации района материальный ущерб в крупном размере. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Кировский районный суд Махачкалы заключил его под стражу до 18 марта, добавила Мамаева.
ПроисшествияБуйнакский районРеспублика ДагестанМахачкалаОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
Заголовок открываемого материала