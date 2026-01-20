https://ria.ru/20260120/burya-2068940675.html
Магнитная буря прошла первый пик
Магнитная буря прошла первый пик - РИА Новости, 20.01.2026
Магнитная буря прошла первый пик
Пик геомагнитного шторма, произошедшего ночью, завершился, но не исключается его повторное усиление, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 20.01.2026
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
земля
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Магнитная буря прошла первый пик, возможно усиление
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пик геомагнитного шторма, произошедшего ночью, завершился, но не исключается его повторное усиление, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В настоящее время завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду (превышает обычную в 2,5 - 3 раза). Сохраняются очень, примерно 10-кратно, повышенные значения индукции магнитного поля около Земли", - говорится в публикации Telegram-канала
Лаборатории.
Отмечается, что оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с моментом удара. Тогда они достигли "попросту неадекватного уровня", а сейчас из "невероятных" перешли в область экстремально сильных, но всё же реальных значений.
Кроме того, наблюдается быстрая смена знака магнитного поля. Если она продолжится, это может привести через несколько часов ко второму сильному геомагнитному всплеску с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой достичь G5.
"Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз "неправильная" ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на "правильную" и вместо того, чтобы подавлять геомагнитное событие, начнет его разгонять", - добавили в Лаборатории.
Накануне ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле
после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца 18 января после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.