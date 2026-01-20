Магнитная буря прошла первый пик

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пик геомагнитного шторма, произошедшего ночью, завершился, но не исключается его повторное усиление, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В настоящее время завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду (превышает обычную в 2,5 - 3 раза). Сохраняются очень, примерно 10-кратно, повышенные значения индукции магнитного поля около Земли", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.

Отмечается, что оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с моментом удара. Тогда они достигли "попросту неадекватного уровня", а сейчас из "невероятных" перешли в область экстремально сильных, но всё же реальных значений.

Кроме того, наблюдается быстрая смена знака магнитного поля. Если она продолжится, это может привести через несколько часов ко второму сильному геомагнитному всплеску с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой достичь G5.

"Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз "неправильная" ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на "правильную" и вместо того, чтобы подавлять геомагнитное событие, начнет его разгонять", - добавили в Лаборатории.