Магнитная буря прошла первый пик
Наука
 
08:07 20.01.2026
Магнитная буря прошла первый пик
Магнитная буря прошла первый пик
Пик геомагнитного шторма, произошедшего ночью, завершился, но не исключается его повторное усиление, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института...
2026
Магнитная буря прошла первый пик

Магнитная буря прошла первый пик, возможно усиление

Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пик геомагнитного шторма, произошедшего ночью, завершился, но не исключается его повторное усиление, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В настоящее время завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду (превышает обычную в 2,5 - 3 раза). Сохраняются очень, примерно 10-кратно, повышенные значения индукции магнитного поля около Земли", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня
Вчера, 03:14
Отмечается, что оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с моментом удара. Тогда они достигли "попросту неадекватного уровня", а сейчас из "невероятных" перешли в область экстремально сильных, но всё же реальных значений.
Кроме того, наблюдается быстрая смена знака магнитного поля. Если она продолжится, это может привести через несколько часов ко второму сильному геомагнитному всплеску с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой достичь G5.
"Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз "неправильная" ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на "правильную" и вместо того, чтобы подавлять геомагнитное событие, начнет его разгонять", - добавили в Лаборатории.
Накануне ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца 18 января после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.
Опубликовано изображение активной вспышечной области на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года
16 января, 11:19
 
Наука Земля Российская академия наук Мощные вспышки на Солнце
 
 
