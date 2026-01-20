https://ria.ru/20260120/burya-2068925336.html
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщила
в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", — предупредили ученые.
Магнитная буря на Земле
началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг планеты.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории ИКИ РАН сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.