Рейтинг@Mail.ru
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 20.01.2026 (обновлено: 07:37 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/burya-2068925336.html
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня - РИА Новости, 20.01.2026
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня
Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщила в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T03:14:00+03:00
2026-01-20T07:37:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058853408_0:14:1001:577_1920x0_80_0_0_4a8f8ca77b9db431b537cc5a03049026.jpg
https://ria.ru/20260119/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058853408_0:0:769:577_1920x0_80_0_0_022560bb63fd6e7d75b00112586c96ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Начавшаяся на Земле магнитная буря может достичь наивысшего уровня

Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7 и стремится к G5

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщила в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", — предупредили ученые.
Магнитная буря на Земле началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг планеты.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории ИКИ РАН сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала