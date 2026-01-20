Рейтинг@Mail.ru
ЕС будет сотрудничать в Арктике не только с США, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 20.01.2026 (обновлено: 14:01 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/arktika-2069026652.html
ЕС будет сотрудничать в Арктике не только с США, заявила фон дер Ляйен
ЕС будет сотрудничать в Арктике не только с США, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.01.2026
ЕС будет сотрудничать в Арктике не только с США, заявила фон дер Ляйен
ЕС будет работать с США по безопасности в Арктике, но намерен привлечь также Великобританию, Канаду, Норвегию и Исландию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:48:00+03:00
2026-01-20T14:01:00+03:00
в мире
сша
великобритания
канада
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029395_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_fbb3004f10896805bf2bbc95e51ef368.jpg
https://ria.ru/20260120/arktika-2069024120.html
сша
великобритания
канада
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b89d3851af9658affce5ff60ec3ddc1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, канада, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, арктика
В мире, США, Великобритания, Канада, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Арктика
ЕС будет сотрудничать в Арктике не только с США, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС будет сотрудничать в Арктике с США, Британией и Канадой

© REUTERS / Denis BalibouseГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС будет работать с США по безопасности в Арктике, но намерен привлечь также Великобританию, Канаду, Норвегию и Исландию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе.
"Мы будем тесно работать с США… Но нам необходимо работать со всеми нашими региональными партнерами для укрепления нашей общей безопасности. Именно поэтому мы будем рассматривать способы укрепления наших партнерских отношений в области безопасности с такими партнерами, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие", - заявила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен заявила о готовности северных стран ЕС к операциям в Арктике
Вчера, 13:41
 
В миреСШАВеликобританияКанадаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала