13:41 20.01.2026 (обновлено: 14:00 20.01.2026)
Фон дер Ляйен заявила о готовности северных стран ЕС к операциям в Арктике
Фон дер Ляйен заявила о готовности северных стран ЕС к операциям в Арктике
Фон дер Ляйен заявила о готовности северных стран ЕС к операциям в Арктике

Фон дер Ляйен: северные страны ЕС и НАТО имеют силы для операций в Арктике

© REUTERS / Denis BalibouseГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. 20 января 2026
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Северные страны ЕС и НАТО имеют силы, готовые проводить операции в Арктике, заявила в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа полностью привержена обеспечению безопасности Арктического региона. И мы разделяем цели Соединенных Штатов в этом отношении. Например… наши северные члены НАТО уже сейчас располагают силами, готовыми к действиям в Арктике", - заявила она.
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
18 января, 19:48
 
В миреАрктикаДавосУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
