16:28 20.01.2026 (обновлено: 18:17 20.01.2026)
Алиев рассказал, чего ожидает от Европарламента в отношении Баку
БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что члены Европейского парламента пересмотрят политику в отношении Баку.
"Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном. А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана", - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе, заявил Алиев
Вчера, 15:55
 
В миреАзербайджанАрменияБакуИльхам АлиевНикол ПашинянДональд ТрампЕвропарламент
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
