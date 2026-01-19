https://ria.ru/20260119/zemlja-2068705874.html
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник
земля
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем накануне в результате сильнейшей с начала года вспышки, придёт к Земле ориентировочно в полдень 20 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Предварительное время прихода плазменного облака — полдень по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Отмечается, что полученные вчера данные коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO. Выброс от вспышки, которая получила балл Х1.95, был направлен точно на Землю
Учёные напомнили, что в момент удара возможны магнитные бури вплоть до уровня G4. Вероятность магнитных бурь высшего, пятого уровня, учёные оценили около 10 %.
"В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны". - добавили в Лаборатории.