Рейтинг@Mail.ru
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/zemlja-2068705874.html
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник - РИА Новости, 19.01.2026
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник
Облако плазмы, выброшенное Солнцем накануне в результате сильнейшей с начала года вспышки, придёт к Земле ориентировочно в полдень 20 января, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:54:00+03:00
2026-01-19T09:54:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20251228/solntse-2065126164.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Плазма от сильной вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник

Плазма от сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце дойдет до Земли во вторник

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем накануне в результате сильнейшей с начала года вспышки, придёт к Земле ориентировочно в полдень 20 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Предварительное время прихода плазменного облака — полдень по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что полученные вчера данные коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO. Выброс от вспышки, которая получила балл Х1.95, был направлен точно на Землю.
Учёные напомнили, что в момент удара возможны магнитные бури вплоть до уровня G4. Вероятность магнитных бурь высшего, пятого уровня, учёные оценили около 10 %.
"В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны". - добавили в Лаборатории.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый
28 декабря 2025, 03:23
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала