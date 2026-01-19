https://ria.ru/20260119/zemletryasenie-2068678843.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 19.01.2026
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения... РИА Новости, 19.01.2026
