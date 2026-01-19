Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку

РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Суд во Владимире назначил бывшему главе города Дмитрию Наумову 8 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки, Суд во Владимире назначил бывшему главе города Дмитрию Наумову 8 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Дело рассматривает Октябрьский районный суд Владимира . Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить Наумову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и штрафа в размере 55 миллионов рублей.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что с Наумова также взысканы в доход государства денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки.

Судом сохранен арест, наложенный на автомобиль осужденного, денежные средства и золотые украшения.

Наумов был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе 2025 года суд арестовал его по делу о получении взятки. Совет народных депутатов Владимира 26 ноября после представлений прокуратуры и СУСК освободил Наумова от должности мэра.