19.01.2026
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку

Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову 8 лет за получение взятки

© Фото : пресс-служба главы города ВладимираДмитрий Наумов
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : пресс-служба главы города Владимира
Дмитрий Наумов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Суд во Владимире назначил бывшему главе города Дмитрию Наумову 8 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Дело рассматривает Октябрьский районный суд Владимира. Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить Наумову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и штрафа в размере 55 миллионов рублей.
14 января, 16:50
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет", - сообщили в прокуратуре.
Уточняется, что с Наумова также взысканы в доход государства денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки.
Судом сохранен арест, наложенный на автомобиль осужденного, денежные средства и золотые украшения.
Наумов был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе 2025 года суд арестовал его по делу о получении взятки. Совет народных депутатов Владимира 26 ноября после представлений прокуратуры и СУСК освободил Наумова от должности мэра.
Как сообщал СК РФ, в ноябре 2023 года Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. По версии следствия, для этого обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. Как уточнили в СК РФ, за это фигурант с октября 2024 по март 2025 года получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в размере не менее 1,1 миллиона рублей.
