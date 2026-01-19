Рейтинг@Mail.ru
Бывший узник концлагеря СБУ попросил расследовать нарушения прав человека - РИА Новости, 19.01.2026
22:08 19.01.2026
Бывший узник концлагеря СБУ попросил расследовать нарушения прав человека
2026-01-19T22:08:00+03:00
2026-01-19T22:08:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
александр дубинский
алексей гончаренко
владимир зеленский
служба безопасности украины
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, александр дубинский, алексей гончаренко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Александр Дубинский, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Верховная рада
Верховная рада
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Один из бывших узников концлагеря Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Рябуха обратился в Верховную раду с просьбой о расследовании нарушений прав человека в этом "месте несвободы".
Рябуха подготовил обращение к депутату Рады Алексею Гончаренко*, который возглавил временную следственную комиссию Рады по нарушению прав и свобод.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
18 января, 16:31
"Прошу организовать расследование грубых нарушений конституционных прав и свобод человека в неофициальном месте несвободы СБУ", - говорится в обращении Рябухи, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Бывший узник просит разрешить ему выступить на открытом заседании комиссии Рады, чтобы раскрыть информацию об участии высших должностных лиц СБУ в преступлениях против граждан Украины и США.
В январе 2025 года он заявлял, что Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря, находившегося в штаб-квартире СБУ, с просьбами о прекращении пыток и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний.
Дубинский 14 ноября 2025 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и на тот момент его заместитель Василий Малюк*.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"После такого в ЕС они не вступят". Что вытворяет Киев с митрополитом УПЦ
Вчера, 08:00
 
