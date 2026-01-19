Бывший узник концлагеря СБУ попросил расследовать нарушения прав человека

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Один из бывших узников концлагеря Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Рябуха обратился в Верховную раду с просьбой о расследовании нарушений прав человека в этом "месте несвободы".
Рябуха подготовил обращение к депутату Рады Алексею Гончаренко*, который возглавил временную следственную комиссию Рады по нарушению прав и свобод.
"Прошу организовать расследование грубых нарушений конституционных прав и свобод человека в неофициальном месте несвободы СБУ", - говорится в обращении Рябухи, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
В январе 2025 года он заявлял, что Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря, находившегося в штаб-квартире СБУ, с просьбами о прекращении пыток и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний.
Дубинский 14 ноября 2025 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и на тот момент его заместитель Василий Малюк*.
* Внесен в список террористов и экстремистов