В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в 10 областях Украины, в том числе Киевской и городе Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:31:00+03:00
