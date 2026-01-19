https://ria.ru/20260119/tramp-2068763784.html
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов со стороны Европы, заявил РИА Новости известный американский... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:42:00+03:00
2026-01-19T12:42:00+03:00
2026-01-19T12:42:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
Экономист Сакс: Трамп заберет Гренландию, несмотря на протесты в Европе