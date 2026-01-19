Рейтинг@Mail.ru
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
12:42 19.01.2026
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов со стороны Европы, заявил РИА Новости известный американский... РИА Новости, 19.01.2026
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист

Экономист Сакс: Трамп заберет Гренландию, несмотря на протесты в Европе

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов со стороны Европы, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов в Европе", - сказал РИА Новости Сакс.
Профессор считает, что Европа предложит пойти на уступки, позволив США любые действия с Гренландией, кроме владения ею, но Трампа это не устроит, и США объявят остров своей территорией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
