Токаев получил от США приглашение войти в состав совета мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
09:52 19.01.2026 (обновлено: 10:06 19.01.2026)
Токаев получил от США приглашение войти в состав совета мира по Газе
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от лидера США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил в понедельник пресс-секретарь РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
казахстан
великобритания
дональд трамп
касым-жомарт токаев
марко рубио
всемирный банк
в мире, сша, казахстан, великобритания, дональд трамп, касым-жомарт токаев, марко рубио, всемирный банк, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Казахстан, Великобритания, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Марко Рубио, Всемирный банк, Обострение палестино-израильского конфликта
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от лидера США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы республики Руслан Желдибай.
"Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", - заявил Желдибай, которого цитирует казахстанский портал Tengrinews.
Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
Вчера, 01:48
 
