Токаев получил от США приглашение войти в состав совета мира по Газе

АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от лидера США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы республики Руслан Желдибай.
"Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", - заявил Желдибай, которого цитирует казахстанский портал Tengrinews.
Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.