Суд продолжит рассмотрение дела о банкротстве компаньона Момотова в марте

КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края продолжит 17 марта рассматривать дело о признании банкротом компаньона экс-судьи ВС РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу Андрея Марченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"От Федеральной налоговой службы поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное тем, что Марченко обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края … Суд считает возможным заявленные ходатайства удовлетворить и отложить судебное заседание. Заседание будет продолжено 17 марта", - объявил судья.

Представитель прокуратуры Краснодарского края также ходатайствовал об отложении заседания, мотивировав это тем, что решение Останкинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимого имущества у Момотова и владельца сети отелей Marton Марченко еще не вступило в силу.

"Ввиду того, что решение… суда Москвы еще не вступило в законную силу, в целях недопущения возможности выбытия залогового имущества, которое было перечислено налоговым органом, в рамках в том числе настоящего дела, на которое могут претендовать в том числе иные лица, кредиторы, мы просим отложить заседание минимум на полмесяца", - заявил представитель краевой прокуратуры.

Арбитражный суд Краснодарского края ранее вынес решение о взыскании с Марченко налоговой задолженности на 236,1 миллиона рублей по результатам проверки с 2020 по 2022 годы. Марченко это решение пытается оспорить в 15-м арбитражном апелляционном суде.

Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и По данным суда, Марченко организовал схему дробления гостиничного бизнеса, что обнаружила налоговая служба. Фактически гостиницы в Краснодаре Ростове-на-Дону управляются подконтрольными Марченко лицами и работают под брендом Marton - причем, как отмечается, работают по УСН (упрощенная система налогообложения) и существенно минимизируют таким образом налоговые издержки.

Бизнесмен с действиями налоговой службы не был согласен и заявлял в суде о заключенном с МО РФ контракте, ссылаясь на то, что в отношении мобилизованных предпринимателей выездные налоговые проверки приостанавливаются. Суд признал, что Марченко на тот момент был военнослужащим, однако указал, что, по данным военкомата Карасунского и Центрального округа Краснодара, бизнесмен проходил военную службу по контракту, но мобилизован не был. Кроме того, суд обратил внимание и на факт, что Марченко предъявлено обвинение в дезертирстве в период мобилизации или военного положения (части 3 статьи 338 УК РФ), потому доводы ответчика отклонил.

В апреле 2025 года ИФНС №5 по Краснодару обратилась в краевой арбитражный суд с требованием обратить взыскание на заложенное имущество владельца сети отелей Marton из-за долга в 193,7 миллиона рублей. Налоговая служба потребовала изъять недвижимость в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре это два земельных участка под жилую застройку, два жилых дома, в Волгограде - два земельных участка под гостиницу, и кроме того - шесть объектов коммерческой недвижимости в обоих городах. В настоящее время, согласно материалам суда, дело приостановлено до вступления в силу судебного акта по аналогичному делу.

Останкинский суд Москвы 14 октября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Из них 77 земельных участков и помещений были оформлены на краснодарского предпринимателя владельца сети отелей Marton предпринимателя Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, также участок со зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде