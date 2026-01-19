Экономист связал рост интереса к Гренландии с глобальным потеплением

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Арктика будет и дальше набирать все большее значение для торговли и безопасности в условиях продолжающегося глобального потепления, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.