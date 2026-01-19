Рейтинг@Mail.ru
09:18 19.01.2026
Экономист связал рост интереса к Гренландии с глобальным потеплением
Экономист связал рост интереса к Гренландии с глобальным потеплением
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, колумбийский университет, арктика
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Колумбийский университет, Арктика
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАрктика. Рассвет
Арктика. Рассвет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Арктика будет и дальше набирать все большее значение для торговли и безопасности в условиях продолжающегося глобального потепления, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Интерес к Гренландии намного больше. Арктика будет расти в значимости для торговли, транспорта, минералов и безопасности по мере продолжения глобального потепления", - сообщил он агентству.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
