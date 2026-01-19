Рейтинг@Mail.ru
До последнего американца: в США началась гражданская война - РИА Новости, 19.01.2026
08:00 19.01.2026
До последнего американца: в США началась гражданская война
Американский Минюст открыл следствие в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра крупнейшего города штата — Миннеаполиса — Джейкоба Фрея.
2026
Американский Минюст открыл следствие в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра крупнейшего города штата — Миннеаполиса — Джейкоба Фрея. Оба — ставленники глубинного государства, очевидные пособники коррупционеров и разрушители Америки.
В этом штате Среднего Запада несколько недель продолжается гражданская война. И в ней уже есть жертвы. Накануне толпа едва не растерзала Джейка Лэнга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо
21 октября 2025, 08:00
Лэнг — активист MAGA, известный сторонник Трампа, отсидевший за поддержку 47-го президента четыре года в тюрьме. До нападения на Лэнга толпа чуть раньше пыталась взять на испуг и правоохранителей. Агентам миграционной службы судебное решение прямо запрещает применение силы в "отношении мирных манифестантов". Но это судебное решение не препятствует нападениям на силовиков. Под предлогом "защиты несчастных" нелегалов.
Миннеаполис, самопровозглашенный город-убежище, не впервые становится площадкой, где настроениями толпы управляют политтехнологи, работающие отнюдь не за медные деньги.
Джордж Флойд, превращенный шесть лет назад из бандита и грабителя в символ BLM-движения и как "жертва полицейского расизма" ставший жупелом для погромов, беспорядков и локальных мятежей, тоже был из Миннеаполиса. Полыхающие беспорядки практически по всей Америке тогда дали возможность (не считая мошенничества при голосовании) прийти к власти Байдену и его клике.
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп пошутил о выступлениях Байдена
6 января, 19:23
Потерпев поражение от Трампа полтора года назад, эта компания, этот политикум, эта видимая часть глубинного государства собирается взять реванш. Первый этап — промежуточные выборы в конгресс грядущей осенью. Подконтрольная глубинным государственникам законодательная власть — это очень солидная и очень опасная для Трампа заявка на победу на втором этапе, на следующих выборах президента.
Миннесота — штат, бесконечно развращенный коррупцией. Распил бюджета там пронизывает местные элиты снизу доверху. По самым скромным, вырвавшимся у самой "Нью-Йорк Таймс" оценкам, украдены из федеральных субвенций и положены в карманы миллиарды казенных долларов.
Отмывальщиками субсидий стали лидеры сомалийской общины, крупнейшей в Америке. Кто приехал легально, пользуясь правом на защиту от "преследований и опасностей", кто прибыл нелегально и в таком статусе жил много лет — значения для глубинных государственников не имело. Важна была преданность и коллективная алчность. Застреленная десять дней назад сотрудником иммиграционной и таможенной полиции несчастная мать-одиночка Рене Гуд, которая была, как выяснилось, активисткой аж двух комитетов по препятствованию работе федеральных правоохранителей, никого не интересовала. Самой Гуд заморочили голову борьбой "всего хорошего против всего плохого", подсунули (после двух гетеросексуальных браков) тетку в семейные партнерши* — и дело в шляпе. Точнее, в бейсболке. Готовая икона борьбы (или войны) с Трампом. Заполнены все клеточки "прогресса": мать-одиночка, жертва "токсичной маскулинности" — ну и так далее.
Нам много лет — даже десятилетий — лили в уши истории про то, насколько прекрасно разделение властей, эта вот система "сдержек и противовесов", ограничивающая власть президента. Выяснилось, что эта система может быть обнулена с помощью взятой на содержание прессы, нанятых демагогов и подвергнута поруганию коррупционерами на уровне властей штата или города. Чемоданы наличных, которые позволяли вывозить в Сомали, о чем говорить сервильные активисты стесняются, — пример, вероятно, самый яркий.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Симоньян считает, что Путин и Трамп похожи в любви к своей родине
1 сентября 2025, 00:31
Дональд Трамп, в патриотизме которого — и в стремлении искренней защиты национальных интересов — сомневаться нет оснований, характеризуя происходящее в Миннеаполисе, сказал, что "ситуация достигла точки кипения". Он добавил, что если такое продолжится, то хаос охватит не только город, но и всю Миннесоту. Трамп пока словосочетание "гражданская война" не использует. Но он уже говорит, что текущее положение вещей есть извращение. Нет, не в смысле сожительства* несчастной Рене с какой-то левой во всех смыслах теткой, а в смысле того, что разрушение основ американского образа жизни, американских традиций и ценностей не может не привести к катастрофе.
Трамп поставил цель не спасти Америку, а хотя бы "унормалить", вернув ей былой идеологический блеск и экономическое могущество.
Пока то сопротивление, которое его действиям (и даже словам) оказывается, говорит не о "плюрализме и свободе", а о том, что Штаты в год своего 250-летия со дня основания страны подошли к крушению государства.
Получится ли у американцев отползти от пропасти, куда их тащат глубинные государственники, сказать трудно. Все будет зависеть не от прочности "системы сдержек и противовесов", не от "свобод и прав", а от того, сработает ли в самих американцах инстинкт самосохранения.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Новый, 2026 год и его болевые точки
3 января, 08:00
 
